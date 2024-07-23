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義大利時尚品牌D&G準備開放入股 考慮股票上市

中央社米蘭22日綜合外電報導

義大利精品集團Dolce & Gabbana（D&G）執行長艾方索‧杜查（Alfonso Dolce）今天表示，D&G正在考慮引進外部股東，包括可能尋求股票上市。

法新社報導，艾方索‧杜查在義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）的訪談中提到：「我們現在準備好考慮開放第三方投入我們的資本，包括透過股票上市或其他金融工具。」

D&G是由艾方索‧杜查的兄長多明尼哥‧杜查（Domenico Dolce）和夥伴加巴納（Stefano Gabbana）共同創立，大約40年前首次在義大利米蘭發表服裝系列，至今維持家族持股。

艾方索‧杜查受訪時說，開放入股的前提，是不讓D&G的「道德價值和受人尊崇的成長」受到損害。

截至今年3月底結束的會計年度，D&G的銷售額成長了17%，達到19億歐元（約20億美元）。艾方索‧杜查表示，他預期今年度也會有類似的成長率。

D&G計劃接下來18個月內在美國再開12間新店，使得當地門市總數達到84家。艾方索‧杜查表示，北美對D&G「至關重要」，因為當地市場占其總營收的28%，相較於中國市場只占16%。

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