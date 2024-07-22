南韓年輕投資人想提早退休 轉向投資月配息ETF領固定收入

在南韓投資界，月配息ETF正日益受到千禧世代和Z世代的年輕投資客喜愛。(美聯社)

數十年來，投資 在高股息股票等承諾提供優良配息的金融商品，在南韓 被認為是年長投資人才會做的事，但近年來，南韓的千禧世代或Z世代年輕投資人，也開始願意將資金投入在這類商品，擺脫加密幣等短期投資工具。

據韓國經濟日報對南韓五大證券公司數據的近期分析，月配息指數股票基金（ETF）的資金總規模已達到11.36兆韓元（82億美元），是2022年底1.17兆韓元的十倍。同一期間五大券商販售的月配息ETF商品種類從19種增加至67種。

該分析顯示，在持有至少一檔在韓國交易所交易的月配息ETF的60萬5575名投資人中，40多歲以下的投資人占了71.7%，60多歲以上的只占了6.1%。

近年來，具備高金融素養的南韓年輕富豪，經常透過積極、高槓桿的股票和加密幣投資來累積財富。

不過，分析師表示，隨著有些年輕投資客想提早退休 享受人生，風向已開始出現轉變，他們開始轉而聚焦在配息型的投資，以求穩定收入。

業界主管說，在YouTube或其他線上投資社群裡，月配息ETF在千禧世代和Z世代間十分火熱。

一名20多歲南韓ETF投資客說：「去年，有許多我這個年紀的人展現出對短期迅速暴漲股票的興趣，例如電池股。但最近，他們對高配息股票和月配息ETF更有興趣。」

據主要市場營運商韓國交易所，今年推出的前十大ETF產品，約有一半是屬於配息型。

由於配息ETF的人氣愈來愈高，資產管理公司正在販售各種不同資產組合的這類ETF，包含的金融商品包括選擇權和不動產投資信託（REIT），不再單純只包含高配息股票。

不過，儘管年輕投資人對月配息ETF的興趣愈來愈高，但分析師仍警告，他們應該對自己的投資行為多加小心。

一名資產管理公司主管說：「投資界沒有白吃的午餐。雖然月配息ETF看起來好像一應俱全，一次包含了成長股和高配息股票，但就和其他ETF一樣，一旦股價暴跌，這些ETF仍可能虧掉你大部分的老本。」