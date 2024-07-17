投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

隨著市場重點由高漲的科技股繼續轉向對利率更敏感的股票，史坦普500指數和那斯達克指數回落。

史指下跌78.93點或1.39%至5588.27點。以科技股為主的那指下跌512.41點或2.77%至1萬7996.92點，創今年最差單日表現。

道瓊工業指數上漲243.6點或0.59%至4萬1198.08點，主受聯合健康保健公司(UnitedHealth)上漲4.45%的推動，華爾街在其強勁的獲利財報支持下調升評級。道指16日上漲超過700點，是一年多來表現最好的一天。

大型科技股的持續回檔給史指和那指帶來壓力。這是今年科技股在人工智慧(AI)熱潮中瘋狂上漲後的轉折。

資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。

半導體股尤其陷入困境。《彭博》報導，如果企業繼續讓中國獲得美國製造的技術，拜登政府正在考慮實施更嚴格的貿易限制。

報導發布後，VanEck Semiconductor ETF(SMH)下跌7.12%。輝達和在美國上市的台積電分別下跌6.64%和7.98%。

羅素2000指數下跌1.06%，終止5天連漲。話雖如此，隨著市場漲勢擴大，這個以小型股為主的指數過去5個交易日上漲近10%。同時，由於科技股拋售，那指同期下跌超過2%。

在股票出現輪動之際，交易員對降息 變得更加樂觀，這應該有利於小型股和融資成本較高的公司。根據CME FedWatch工具，聯邦基金期貨暗示聯準會非常可能在9月降息。

Horizo​​n Investments研究和量化策略主管迪克森(Mike Dickson)表示：「人們實際上只是出售一些大型企業，獲利了結，然後買入一些周期性較強的公司。」「如果這種情況持續到財報季結束，我也不會感到驚訝。」

永遠不要低估討價還價的慾望。Adobe Digital Insights首席分析師潘迪亞(Vivek Pandya)表示：「今年至今，電子商務領域一直在大幅打折，因為消費者希望能獲得最大價值。」

受到整體零售業與亞馬遜競爭的影響，根據Adob​​e Analytics的數據，在為期兩天的Prime Day活動中，消費者16日在網路上花費了72億元。該公司原本預計，今年16日和17日的購物者銷售額將達到140億元，年增10.5%。

促銷活動已成為零售商啟動返校購物季的重要方式，今年也不例外，背包和童裝銷售旺盛。

潘迪亞也表示，對電子產品和服裝的需求增加；近幾個月這些類別的成長較為溫和。

根據Adob​e統計，購物者使用「先買後付」選項為其中5.4億元融資。報告指出，這占線上購物總額的7.5%，比一年前增加17.1%。

BTIG總經理兼首席市場技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，在小型股和羅素2000指數上漲之後，目前股市的風險回報率正傾向於下行，「從短期來看，風險回報不再有利。」「考慮到數月的突破性質，羅 素2000指數可能會在出現實質回檔之前走高。話雖如此，此時此地可能追逐不易。」

瑞銀認為，在聯準會今年稍晚開始降息之前，投資 人應該「立即行動起來，讓現金發揮作用」。

面對頑固的通膨，瑞銀預計首次降息將於9月發生。

瑞銀全球財富管理部門美洲投資長馬塞利(Solita Marcelli)寫道：「這意味著優質固定收益具有吸引力的起始殖利率 不太可能持續太久。」「在我們的全球投資組合中，仍然最重視固定收益。建議投資人透過購買優質債券、實施債券階梯、持有多元化固定收益部位以及風險較高信貸的周邊部位來為降息做好準備，以提高整體投資組合殖利率。」

聯準會發表褐皮書指出，美國大部分地區的經濟成長放緩，而消費者則根據物價上漲調整了自己的行為。