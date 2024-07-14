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川普遇刺無恙 美元走升 油金走低 比特幣站上6.1萬元

編譯劉忠勇／綜合外電
總統拜登14日晚間罕見在白宮橢圓辦公室發表談話，疾呼「讓美國政治降溫」，希望美國人民團結一致。（歐新社）
總統拜登14日晚間罕見在白宮橢圓辦公室發表談話，疾呼「讓美國政治降溫」，希望美國人民團結一致。（歐新社）

美元走高，美元計價的國際原油和金價受波及而下跌，美國前總統川普遇刺事件讓政治風險成為焦點。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一最高上漲0.2%至104.319。日圓兌美元貶值最多貶值0.4%至158.42。

布蘭特原油收斂稍早漲勢，回到每桶85美元下方，而WTI原油回到82美元下方。新加坡時間09:11，9月交割的布蘭特原油期貨下跌0.6%，至每桶84.51美元8月交割的WTI原油價格下跌0.6%，至每桶81.71美元。

金價跌0.2%至每英兩 2,406.99美元。全天候交易的比特幣因川普當選勝選升高漲近3%，一度漲到611,166美元。

美股期指小漲0.2%，澳洲和韓國股市上漲，日股逢假日休市一日。

ABC Refinery 主管 Nicholas Frappell 說：「新聞立即出來，候選人無恙且已出院。」他說，迎來的川普經濟可以預料「殖利率走低，而美股受挫，因此金價較討喜。」

此外，中共三中全會將確定中國眾多方面的經濟和政治優先事項，也受密切關注，投資人藉以尋找有關全球最大原油進口國需求前景的線索。

「前總統川普周末遇刺後美元走強，這並不奇怪，而美元走強正在打壓油價。」ING集團大宗商品策略主管Warren Patterson說道，另外，市場也逐漸認識到中國的石油需求今年可能很令人失望。」

川普 金價 油價

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