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美對中國產低速載人車輛進行反補貼、反傾銷雙反調查

記者黃國樑／即時報導
美商務部決對中國產低速載人車輛進行反補貼及反傾銷的雙反調查。圖為江蘇淮海車輛生產的一款低速新能源車。 取自搜狐網
美商務部決對中國產低速載人車輛進行反補貼及反傾銷的雙反調查。圖為江蘇淮海車輛生產的一款低速新能源車。 取自搜狐網

據中國貿易救濟資訊網，2024年7月11日，應美國個人交通工具製造商聯盟（American Personal Transportation Vehicle Manufacturers Coalition）於2024年6月20日提交的申請，美國商務部宣布對進口自中國的低速載人車輛（Low-Speed Personal Transportation Vehicles）發起反傾銷和反補貼調查。

貿易救濟資訊網稱，美國國際貿易委員會（ITC）預計將最晚於2024年8月5日作出產業損害初裁。若美國國際貿易委員會裁定涉案產品的進口對美國國內產業構成了實質損害或實質損害威脅，美國商務部將繼續對本案進行調查並預計於2024年9月13日作出反補貼初裁，2024年11月27日作出反傾銷初裁。

依據美國法規，低速載人車輛的定義是：至少有四個車輪的機動車輛，最大水平行駛速度低於 20 英里/小時，最大空載或空車總重量為 1,375 磅，並且能夠運輸不超過8人。

依據美國國際貿易委員會6月26日發出的通知，該委員會依據美國1930年關稅法，宣布啟動初步階段的反傾銷和反補貼稅調查，以確定是否有合理的跡象表明，由於從中國進口低速個人交通車輛，美國的某個產業受到重大損害或受到重大損害威脅，或美國某個產業的建立受到重大阻礙。

該通知稱，美國統一關稅表的四個小稅號中規定的低速載人車輛商品，據稱在美國以低於公允價值的價格出售，並據稱獲得由中國政府提供的補貼。

根據美方統計，2023年美國自中國進口受調查產品的金額約4.4億美元。

商務部 關稅 稅表

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