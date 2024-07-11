我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登堅持選到底 民主黨金主示警競選經費將告罄

6月CPI放緩至3.0 低於預期 聯準會降息時機更近了

AMD宣布收購歐洲AI模型公司Silo 賣力縮小與輝達差距

編譯葉亭均／綜合外電
超微（AMD）宣布收購芬蘭AI模型公司Silo AI。圖為超微執行長蘇姿丰6月時在台北電腦展致開幕詞。（路透）
超微（AMD）宣布收購芬蘭AI模型公司Silo AI。圖為超微執行長蘇姿丰6月時在台北電腦展致開幕詞。（路透）

超微（AMD）同意以6.65億美元現金收購歐洲AI模型公司Silo AI，藉此幫助自家拉近與輝達（Nvidia）的差距。

根據10日的聲明，超微正在收購總部位於芬蘭赫爾辛基的Silo AI，後者自詡是歐洲最大私人AI實驗室，客戶包括安聯集團、聯合利華與BMW旗下的勞斯萊斯。Silo AI的共同創辦人兼執行長薩林（Peter Sarlin）將持續領導團隊，成為超微AT團隊的一部分。

在開發由AI驅動的新軟體與服務的硬體市場，超微被視為是最接近輝達的競爭同業。兩家公司擅長的繪圖晶片（GPU）已被證明是訓練大語言模型的最有效工具。

超微高級副總裁波帕納（Vamsi Boppana）表示，「Silo AI擁有值得信賴的AI專家團隊，在開發領先的AI模型和解決方案（包括在AMD平台上構建的最先進的大語言模型）方面擁有成熟經驗，這將進一步加快我們的AI戰略，推動我們為全球客戶打造和快速實施AI解決方案。」

超微股價10日收盤大漲3.9%至每股183.96美元。

超微在AI開發領域仍是相對新進者，正加速在產品陣容中加入軟硬體。在執行長蘇姿丰帶領下，超微已經推出MI300加速器，預期這項產品今年將帶來40億美元營收。雖然這遠高於英特爾等其他加速器競爭業者的產品營收預估值，但遠遠低於輝達的數字。輝達預期光是資料中心晶片業務產品，今年營收就會超過1,000億美元。

Silo AI專精創造能滿足個人電腦特殊需求的AI模型與系統。超微在出手收購前，過去12個月已經向這家公司投資1.25億美元，強化產品配套組合，以便讓基於超微的系統更容易使用。

超微股價今年來上漲20%，落後於費城半導體指數的38%漲幅，也不如輝達的165%漲幅。不過，超微市值達到2,860億美元，接近該公司的歷史高點。

AI 輝達 晶片

上一則

不讓亞馬遜全賺走 美多家零售商「開學促銷」提前開跑

下一則

6月CPI放緩至3.0 低於預期 聯準會降息時機更近了

延伸閱讀

美超微今年漲逾兩倍 這家券商卻因這理由澆了冷水

美超微今年漲逾兩倍 這家券商卻因這理由澆了冷水
巴隆評選年度最佳CEO 黃仁勳、蘇姿丰入選

巴隆評選年度最佳CEO 黃仁勳、蘇姿丰入選
蘇姿丰回台南老家 最愛擔仔麵…AMD研發中心設在哪？她這麼說

蘇姿丰回台南老家 最愛擔仔麵…AMD研發中心設在哪？她這麼說
學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議

學生如何學AI？ AMD蘇姿丰提3建議

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

2024-07-03 13:09
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美國失業率已攀升，快要達到「薩姆規則」所說的衰退標準。 （路透）

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

2024-07-08 08:20
以色列對哈瑪斯攻勢仍未停歇。（路透）

亞洲航運股為什麼又重挫？

2024-07-08 05:14
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

2024-07-03 07:12
美國5月和4月非農業新增就業人數大幅下修，且6月失業率意外攀升，激勵美國2年期、10年期和30年期公債價格5日全面大漲，走向相反的殖利率則下滑。（路透）

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

2024-07-06 07:29

超人氣

更多 >
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利
12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了