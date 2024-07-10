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昔「特斯拉殺手」破產後還在燒錢 創辦人薪資砍到1元

編譯易起宇／綜合外電
電動車新創Fisker上月聲請破產，創辦人菲斯克夫婦已自願將年薪減到只剩1美元。 美聯社
電動車新創Fisker上月聲請破產，創辦人菲斯克夫婦已自願將年薪減到只剩1美元。 美聯社

為支應公司的破產成本，電動車新創公司Fisker創辦人已將自己的薪水砍到只剩1美元。

Business Insider報導，據一份9日提交到破產法院的文件，Fisker的重建長迪多納托表示，執行長菲斯克（Henrik Fisker），與妻子暨公司財務長和營運長姬塔，已「自願」減薪為1美元，以持續支應「必要事業支出」。

迪多納托並表示，菲斯克已決定延後發放部分資遣費和員工醫療福利。

據一份2022年美國證管會（SEC）文件，菲斯克和他妻子當時的年薪，只有法律規定的最低底薪62,400美元，雖然他們兩人都可得到71萬美元的現金獎金。

菲斯克的身價一度高達80億美元，但在為公司找尋買家失敗後，已於上個月為公司聲請破產。

曾協助設計特斯拉Model S的菲斯克，成立這家公司時原本野心勃勃地計劃要用其旗艦電動休旅車Ocean挑戰特斯拉。但他想用外包生產來打造平價電動車的計畫，卻很快就遇到問題。

該公司的在職和去職員工表示，這家公司遇到嚴重零件短缺問題，菲斯克和妻子甚至得從自己的車上拆取零件，來維修第一批交車的Ocean。

菲斯克現在試圖以2折價把沒賣完的Ocean賣給Uber和Lyft的車輛供應商American Leasing。

破產 特斯拉 電動車

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