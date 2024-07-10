陷恒大財務造假案 普華永道傳中國裁員至少百人

深陷恒大財報弊端，痛失不少中國國企客戶的普華永道（PwC），傳出至少裁員百人，這些人涵蓋北京、上海等地團隊。路透

全球四大會計師行在中國業務大洗牌。外媒報導，由於涉及恒大 財報弊端後，痛失不少中國國企客戶的普華永道（PwC），傳出至少裁員 百人，這些人涵蓋北京、上海等地團隊。

彭博引述知情人士的話指出，在普華永道的北京、上海等地辦事處的不同團隊中，有至少100名員工被解雇。其中一名知情人士稱，有一支團隊一半以上的員工被解雇。

經濟通通訊社報導，中國網路則傳出普華永道廣州分所將關閉，要求所有員工在7日內離職，補償待遇為「N＋1」，至於深圳業務則保持正常。

普華永道發言人回應表示，「針對外部環境的變化，公司正在做出一些調整，以更好地優化組織架構，適應市場需求。」普華永道強調廣州分所並未關所，但沒有提供裁員人數的詳細信息。

發言人補充說：「這些調整是一個艱難的決定。我們正在積極與員工溝通，並將確保符合中國所有相關勞動法。」

一名不具名的普華永道內部員工向南都灣財社透露：「普華最近裁員大部分是屬於審計部，審計部裁員裁得很狠。其他部門也裁，但可能就是普通的裁員，數量也不多。審計是因為恒大的事情，而且因為暴雷，很多國企央企都不敢找普華審計了，怕名聲不好。」

每日經濟新聞報導，普華永道近來因恒大地產財務造假事件引火上身。自3月22日上市公司中集車輛首先公告取消與普華永道的合作訂單開始，截至6月24日，已至少有36家公司取消與普華永道的合作，因客戶流失而損失的審計費用合計超過人民幣6.65億元（約合0.9億美元）。

普華永道（PwC）與安永（EY）、德勤（Deloitte）和畢馬威（KPMG）並稱為「四大」，曾連續14年為恆大 擔任審計機構。

中國證監會今年3月已查明恒大地產曾利用2019年、2020年年報虛假財務數據發行人民幣208億元（約合28.59億美元）的債券，存在欺詐發行行為。

普華永道作為審計方，未對涉造假年報提出質疑，而是出具了無保留意見的審計報告，外界關注應承擔的責任。