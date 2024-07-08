我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氧氣面罩有失效風險 美FAA令檢查逾2600架波音737

通膨數據和財報季公布在即 史指那指再創新高

通膨數據和財報季公布在即 史指那指再創新高

財經新聞組編譯張大仁 / 綜合整理
蘋果收盤創下歷史新高，超過7日創下的226.34元歷史高點，這是自7月1日以來連續第五次創下收盤紀錄。蘋果收盤上揚0.65%至227.82元。路透
蘋果收盤創下歷史新高，超過7日創下的226.34元歷史高點，這是自7月1日以來連續第五次創下收盤紀錄。蘋果收盤上揚0.65%至227.82元。路透

史坦普500指數和那斯達克指數收在歷史新高，投資人等待關鍵通膨數據，以提供今年市場反彈是否可持續的進一步線索。一些主要金融巨頭和消費公司的財報也即將發布。

史指上漲5.66點或0.1%至5572.85點；那指上漲50.98點或0.28%至1萬8403.74點。道瓊工業指數收跌31.08點或0.08%至3萬9344.79點。

史指過去5周有4周上漲，因為人們持續樂觀地認為，通膨緩解以及經濟中的任何疲軟都可能導致聯準會降息

將於11日發布的6月消費者物價指數(CPI)如果整體數據顯示略有改善，可能會強化這些希望。生產者物價指數(PPI)數據將於12日公布。

上周的勞動力數據反映出就業市場略有降溫，引發了降息的預期，即使雖然美國經濟6月新增就業人數多於預期，失業率也意外上升，從4%上升至4.1%。根據CME FedWatch工具，交易員目前預計2024年將降息兩次，第一次是在9月。

瑞銀(UBS)策略師希尼(Vincent Heaney)在最新報告中寫道：「我們認為，在經濟和獲利成長強勁、降息以及人工智慧(AI)投資增加的推動下，基本面仍支持股市。」

百事公司和達美航空定於11日公布業績。然後，包括花旗集團和摩根大通在內的一系列主要銀行將於12日拉開第2季財報季序幕。

蘋果收盤創下歷史新高，超過7日創下的226.34元歷史高點，這是自7月1日以來連續第五次創下收盤紀錄。蘋果收盤上揚0.65%至227.82元。

摩根史坦利向客戶表示，無論誰在11月贏得總統職位和國會控制權，併購市場前景都是光明的。

以薩爾瓦多(Ariana Salvatore)為首的分析師表示：「併購周期是由市場、宏觀和貸款條件驅動的。」「選舉也很重要。這一次，無論是民主黨還是共和黨獲勝，我們都將看到強勁的併購周期。民主黨勝選可能會支持當前強勁的經濟，這是併購的關鍵驅動力。在交易撮合背景下，共和黨的勝利可能有利於監管機構提供更多支持。」

摩根史坦利在長達20頁的報告中表示，政治不會阻止併購的復甦，並引用去年全球併購的最低水平，「根據經濟規模進行調整，為30多年來的最低水平」。「我們堅信目前的周期正在發生重大逆轉。針對反壟斷執法和地緣政治影響的『政治不確定性』是一個邊際挑戰，但它不會改變整體趨勢，因為年初至今活動已經走高。」

大摩預計，從2024年開始的多年復甦將受到「通常低迷的交易量、強勁的股市、開放的新發行市場、即將降息以及產業分析師自下而上的預期」的推動。而所有這些都將抵消任何政治阻力。

高盛分析師在富國銀行12日公布財報前看好該行，認為淨利息收入財測和獲利有上升空間。此外，高盛的衍生性商品研究團隊在財報中看到選擇權交易的機會。

富國銀行的股價長期表現不佳，因為該銀行仍受到與其虛假帳戶醜聞相關的監管限制。然而，該股2024年將出現小幅反彈，今年至今已上漲19.62%。

Richard Bernstein Advisors執行長兼投資長伯恩斯坦(Richard Bernstein)表示，「七巨頭」不應掩蓋整體市場中的其他機會。

他表示：「人們確實忽視了機會；七巨頭的估值不值得受到如此多的關注。」

身為美林公司前首席投資策略師的他指出，到今年年底，七巨頭的獲利成長將慢於羅素2000小型股指數和新興市場。並補充說，截至7月5日，史指中只有21%的公司表現優於大盤指數，這個幅度比科技泡沫期間的範圍更窄。

雖然大多數投資人的目光往往集中在一群大牌科技股上，但他建議將資金重新配置到工業、能源和材料產業。

VanEck Semiconductor ETF上漲1.66%，自4月29日以來首次連續上漲6個交易日。

英特爾上漲6.15%，領漲該ETF；輝達上揚1.88%，台積電上揚1.43%緊追在後。今年至今該ETF上揚62.28%。

投資 降息 高盛

上一則

馬斯克買35萬個輝達 GPU 配備特斯拉xAI、最快近月上線

延伸閱讀

美股早盤漲逾200點 投資人聚焦本周將發布的CPI

美股早盤漲逾200點 投資人聚焦本周將發布的CPI
錢存何處？專家說定存12或18個月是今年最明智之舉

錢存何處？專家說定存12或18個月是今年最明智之舉
美股財報季華爾街設高標鮑爾國會發言...市場關注

美股財報季華爾街設高標鮑爾國會發言...市場關注
美股、債市本周重頭戲 周四登場的通膨報告

美股、債市本周重頭戲 周四登場的通膨報告

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

2024-07-03 13:09
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

2024-07-03 07:12
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美股3日開盤但提前3小時收盤，4日適逢獨立紀念日休市，周五恢復正常。（路透）

美獨立紀念日美股休市…前一天提前收盤 7月5日恢復正常

2024-07-03 04:53
美國失業率已攀升，快要達到「薩姆規則」所說的衰退標準。 （路透）

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

2024-07-08 08:20
美國5月和4月非農業新增就業人數大幅下修，且6月失業率意外攀升，激勵美國2年期、10年期和30年期公債價格5日全面大漲，走向相反的殖利率則下滑。（路透）

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

2024-07-06 07:29

超人氣

更多 >
2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年中劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」

美國跟想像的不一樣 中國女留學生曝「被顛覆3大認知」
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲

最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲