通膨數據和財報季公布在即 史指那指再創新高

蘋果收盤創下歷史新高，超過7日創下的226.34元歷史高點，這是自7月1日以來連續第五次創下收盤紀錄。蘋果收盤上揚0.65%至227.82元。路透

史坦普500指數和那斯達克指數收在歷史新高，投資 人等待關鍵通膨數據，以提供今年市場反彈是否可持續的進一步線索。一些主要金融巨頭和消費公司的財報也即將發布。

史指上漲5.66點或0.1%至5572.85點；那指上漲50.98點或0.28%至1萬8403.74點。道瓊工業指數收跌31.08點或0.08%至3萬9344.79點。

史指過去5周有4周上漲，因為人們持續樂觀地認為，通膨緩解以及經濟中的任何疲軟都可能導致聯準會降息 。

將於11日發布的6月消費者物價指數(CPI)如果整體數據顯示略有改善，可能會強化這些希望。生產者物價指數(PPI)數據將於12日公布。

上周的勞動力數據反映出就業市場略有降溫，引發了降息的預期，即使雖然美國經濟6月新增就業人數多於預期，失業率也意外上升，從4%上升至4.1%。根據CME FedWatch工具，交易員目前預計2024年將降息兩次，第一次是在9月。

瑞銀(UBS)策略師希尼(Vincent Heaney)在最新報告中寫道：「我們認為，在經濟和獲利成長強勁、降息以及人工智慧(AI)投資增加的推動下，基本面仍支持股市。」

百事公司和達美航空定於11日公布業績。然後，包括花旗集團和摩根大通在內的一系列主要銀行將於12日拉開第2季財報季序幕。

蘋果收盤創下歷史新高，超過7日創下的226.34元歷史高點，這是自7月1日以來連續第五次創下收盤紀錄。蘋果收盤上揚0.65%至227.82元。

摩根史坦利向客戶表示，無論誰在11月贏得總統職位和國會控制權，併購市場前景都是光明的。

以薩爾瓦多(Ariana Salvatore)為首的分析師表示：「併購周期是由市場、宏觀和貸款條件驅動的。」「選舉也很重要。這一次，無論是民主黨還是共和黨獲勝，我們都將看到強勁的併購周期。民主黨勝選可能會支持當前強勁的經濟，這是併購的關鍵驅動力。在交易撮合背景下，共和黨的勝利可能有利於監管機構提供更多支持。」

摩根史坦利在長達20頁的報告中表示，政治不會阻止併購的復甦，並引用去年全球併購的最低水平，「根據經濟規模進行調整，為30多年來的最低水平」。「我們堅信目前的周期正在發生重大逆轉。針對反壟斷執法和地緣政治影響的『政治不確定性』是一個邊際挑戰，但它不會改變整體趨勢，因為年初至今活動已經走高。」

大摩預計，從2024年開始的多年復甦將受到「通常低迷的交易量、強勁的股市、開放的新發行市場、即將降息以及產業分析師自下而上的預期」的推動。而所有這些都將抵消任何政治阻力。

高盛 分析師在富國銀行12日公布財報前看好該行，認為淨利息收入財測和獲利有上升空間。此外，高盛的衍生性商品研究團隊在財報中看到選擇權交易的機會。

富國銀行的股價長期表現不佳，因為該銀行仍受到與其虛假帳戶醜聞相關的監管限制。然而，該股2024年將出現小幅反彈，今年至今已上漲19.62%。

Richard Bernstein Advisors執行長兼投資長伯恩斯坦(Richard Bernstein)表示，「七巨頭」不應掩蓋整體市場中的其他機會。

他表示：「人們確實忽視了機會；七巨頭的估值不值得受到如此多的關注。」

身為美林公司前首席投資策略師的他指出，到今年年底，七巨頭的獲利成長將慢於羅素2000小型股指數和新興市場。並補充說，截至7月5日，史指中只有21%的公司表現優於大盤指數，這個幅度比科技泡沫期間的範圍更窄。

雖然大多數投資人的目光往往集中在一群大牌科技股上，但他建議將資金重新配置到工業、能源和材料產業。

VanEck Semiconductor ETF上漲1.66%，自4月29日以來首次連續上漲6個交易日。

英特爾上漲6.15%，領漲該ETF；輝達上揚1.88%，台積電上揚1.43%緊追在後。今年至今該ETF上揚62.28%。