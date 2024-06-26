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美日韓三國部長集會 宣示強化半導體等關鍵科技合作

編譯黃淑玲／即時報導
美國商務部長雷蒙多（中）、日本經濟產業大臣齋藤健（左）、南韓産業通商資源部長安德根，26日在美國華府舉行三邊工商部長級會議。(路透)
美國商務部長雷蒙多（中）、日本經濟產業大臣齋藤健（左）、南韓産業通商資源部長安德根，26日在美國華府舉行三邊工商部長級會議。(路透)

美國、日本與南韓承諾要加強合作，建立更具韌性的供應鏈，協力發展半導體、重要礦物等關鍵科技。

美國商務部長雷蒙多、日本經濟產業大臣齋藤健、南韓産業通商資源部長安德根26日在集會後，發表共同聲明指出，「我們擁有共同意向，要運用三邊機制來促進重大與新興技術的發展，強化我們經濟的安全性與韌性」。

這三個國家表示，對於本國經濟至關重要的領域，將辨明其在全球供應鏈中潛在的脆弱環節。被點名凸顯的範疇包括：半導體、潔淨能源、重要礦物、網路安全、人工智慧（AI）。

彭博資訊指出，美、日、韓三國合作的例子之一是稀土。中國現在稱霸稀土市場，最近美、日、韓三國最近就一致表達對稀土業界「非市場措施」的關切。

歐盟主管競爭的執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）在美、日、韓三位部長展開會議之前，也透過線上會議，與這三國的代表討論強化關鍵科技供應鏈。

齋藤健在華府的記者會上提到，聯盟的國家現在密切關注中國大陸對於本國半導體產業的投資，特別是成熟製程晶片的產能急速擴張。他說：「經由與美國、南韓和歐盟的討論，我有個感覺，大家很關心包括成熟製程晶片在內的中國產能過剩問題。」

成熟製程晶片目前廣泛應用於汽車和許多關鍵產業。

供應鏈 晶片 稀土

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