我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻買夢想屋 首付款匯給假電郵 這類詐騙案爆增

輝達領漲科技股 帶動三大股指微幅收高

惠譽調降馬爾地夫信評 警告外債恐淪落違約

中央社馬爾地夫首都瑪萊26日綜合外電報導
國際信用評級機構惠譽（Fitch）今天調降南亞群島國馬爾地夫的信評，並示警這個觀光天堂國家向外國借貸的債務正步步邁向違約。美聯社
國際信用評級機構惠譽（Fitch）今天調降南亞群島國馬爾地夫的信評，並示警這個觀光天堂國家向外國借貸的債務正步步邁向違約。美聯社

國際信用評級機構惠譽（Fitch）今天調降南亞群島國馬爾地夫的信評，並示警這個觀光天堂國家向外國借貸的債務正步步邁向違約。

法新社報導，國際貨幣基金（IMF）6週前才警告，豪華觀光目的地馬爾地夫恐怕會爆發「債務困境」（debt distress）。這個居戰略位置的小國眼看準備向其主要債權國中國借貸更多資金。

惠譽發布聲明表示，將馬爾地夫的信評調降1級至CCC，以反映其外匯存底持續萎縮帶來的風險。5月時馬爾地夫的外匯存底已經降至4億9200萬美元。

惠譽並指出，馬爾地夫政府今年須償還的債務規模目前總計已達到4億900萬美元，增添嚴重的財務壓力。

馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年11月上台後，將國家注意力從傳統捐助國印度轉向中國。今年4月他的政黨更挾建造數千間公寓、將更多土地用於都市開發及升級機場等政見，在國會選舉贏得壓倒性勝利，這些建設全都要靠中國資金。

根據官方資料，馬爾地夫積欠的外債在去年達到40億3800萬美元，較2022年增加近2億5000萬美元，來到相當於其國內生產毛額（GDP）的約118%。

馬爾地夫財政部的數據顯示，截至去年6月，25.2%的馬爾地夫外債是積欠中國進出口銀行，這家銀行也是馬爾地夫最大單一借款方。

惠譽表示，他們假設的基線情況是，馬爾地夫將繼續依賴雙邊和多邊融資支援，藉由發揮其「地緣政治戰略重要性及預期的新政府未來政策行動」，來籌措資金。

惠譽 觀光 財政部

上一則

輝達領漲科技股 帶動三大股指微幅收高

延伸閱讀

全球地緣政治緊張升溫 已開發國增持黃金準備

全球地緣政治緊張升溫 已開發國增持黃金準備
穆迪：法國政局不穩定性增 信評面臨調降風險

穆迪：法國政局不穩定性增 信評面臨調降風險
惠譽：中國新屋銷售額將掉兩成 今年衰退幅度擴大

惠譽：中國新屋銷售額將掉兩成 今年衰退幅度擴大
馬爾地夫力挺巴勒斯坦 禁以色列人入境

馬爾地夫力挺巴勒斯坦 禁以色列人入境

熱門新聞

AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
流行樂天后泰勒絲今夏在歐洲的巡迴演唱會，可能帶來所謂的「泰勒絲通膨」（Swiftflation）。歐新社

泰勒絲演唱會登陸歐洲 竟讓「這群人」心慌慌

2024-06-21 09:12
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
投資人正從技術分析尋找輝達股價觸底價位的蛛絲馬跡。(路透)

Nvidia股價還會再暴跌嗎？分析師說這個價位很關鍵

2024-06-24 21:40
輝達的「品牌價值」趕不上股價暴衝的速度，排名仍在全球百大之外。(歐新社資料照片)

輝達失色讓出全球市值王 黃仁勳一周出售72萬股

2024-06-24 02:00
輝達執行長黃仁勳對自家晶片分配和裝設的嚴格管控，據傳已惹怒了大客戶微軟。 路透

Nvidia黃仁勳自家晶片管太寬？傳大客戶微軟很不爽

2024-06-20 12:37

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因

電動皮卡陷坑洞...無拖吊公司敢救 業者解釋原因
成與中交易籌碼？若川普重返白宮寶座 前國安官員揭對台可能策略

成與中交易籌碼？若川普重返白宮寶座 前國安官員揭對台可能策略
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
假領養真蓄奴 白人夫妻被抓包專挑黑人小孩關黑屋、逼務農

假領養真蓄奴 白人夫妻被抓包專挑黑人小孩關黑屋、逼務農