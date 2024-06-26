惠譽調降馬爾地夫信評 警告外債恐淪落違約

國際信用評級機構惠譽（Fitch）今天調降南亞群島國馬爾地夫的信評，並示警這個觀光天堂國家向外國借貸的債務正步步邁向違約。美聯社

國際信用評級機構惠譽 （Fitch）今天調降南亞群島國馬爾地夫的信評，並示警這個觀光 天堂國家向外國借貸的債務正步步邁向違約。

法新社報導，國際貨幣基金（IMF）6週前才警告，豪華觀光目的地馬爾地夫恐怕會爆發「債務困境」（debt distress）。這個居戰略位置的小國眼看準備向其主要債權國中國借貸更多資金。

惠譽發布聲明表示，將馬爾地夫的信評調降1級至CCC，以反映其外匯存底持續萎縮帶來的風險。5月時馬爾地夫的外匯存底已經降至4億9200萬美元。

惠譽並指出，馬爾地夫政府今年須償還的債務規模目前總計已達到4億900萬美元，增添嚴重的財務壓力。

馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年11月上台後，將國家注意力從傳統捐助國印度轉向中國。今年4月他的政黨更挾建造數千間公寓、將更多土地用於都市開發及升級機場等政見，在國會選舉贏得壓倒性勝利，這些建設全都要靠中國資金。

根據官方資料，馬爾地夫積欠的外債在去年達到40億3800萬美元，較2022年增加近2億5000萬美元，來到相當於其國內生產毛額（GDP）的約118%。

馬爾地夫財政部 的數據顯示，截至去年6月，25.2%的馬爾地夫外債是積欠中國進出口銀行，這家銀行也是馬爾地夫最大單一借款方。

惠譽表示，他們假設的基線情況是，馬爾地夫將繼續依賴雙邊和多邊融資支援，藉由發揮其「地緣政治戰略重要性及預期的新政府未來政策行動」，來籌措資金。