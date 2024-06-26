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韓媒：三星Q3將把DRAM和NAND價格提高15%~20%

編譯林奇賢／綜合外電
南韓媒體報導，三星電子將在第3季把伺服器用的DRAM和企業級NAND快閃記憶體的價格提高15%~20%。路透
南韓媒體報導，三星電子將在第3季把伺服器用的DRAM和企業級NAND快閃記憶體的價格提高15%~20%。路透

南韓媒體報導，三星電子將在第3季把伺服器用的DRAM和企業級NAND快閃記憶體的價格提高15%~20%。此外，由於人工智慧（AI）的需求激增，對記憶體晶片的競爭隨之加劇，三星電子預計下半年業績將有所改善。

韓國每日經濟新聞報導，業界人士26日透露，三星電子近日已將相關漲價事宜通知戴爾、慧與（HPE）等主要客戶。負責三星電子半導體業務的裝置解決方案（DS）部門，同日在京畿道的華城廠召開全球策略會議，並提出此事。　報導指出，三星電子第2季已將供應給企業的NAND快閃記憶體價格調高至少20%。繼上半年之後，AI熱潮也將帶旺下半年的伺服器需求增加。

根據市場研究公司DRAM Exchange的資料，今年第1季全球企業用NAND快閃記憶體的銷售額達到37.58億美元，比前一季大增62.9%。隨著需求的增加，部分產品出現供不應求的情況。

用於伺服器的DDR4價格，市場起初預估到第3季僅會從第2季的140美元小漲至144美元，但實際上更可能漲到160美元或更高。一位半導體業的主管表示，通常會提出下一季需求的客戶，現正向半導體公司通知他們的年度計畫，「這證明他們希望取得供應」，「由於目前是供應商主導的市場，最終談判價格可能至少會上漲15%」。

三星 AI 晶片

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