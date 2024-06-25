輝達反彈逾6% 帶動史指那指走高 道指跌近300點

在前幾天遭到拋售後，輝達股價反彈，帶動史坦普500指數和那斯達克綜合指數走高。路透

在前幾天遭到拋售後，輝達 股價反彈，帶動史坦普500指數和那斯達克綜合指數走高。

史指上漲21.43點或0.39%至5469.3點；那指上漲220.84點或1.26%至1萬7717.65點。道瓊工業指數下跌299.05點或0.76%至3萬9112.16點。

輝達上漲6.76%。前一交易日該股下跌逾6%，創4月19日以來最大單日跌幅，當時該股下跌10%。

24日的下跌將這支人工智慧(AI )寵兒推入更深的修正區間。其他半導體股當天也承壓，包括美超微電腦、高通和博通。

輝達的下跌導致那指24日下跌超過1%，是4月以來最大單日跌幅。由於投資人紛紛拋售晶片製造商，那指100也遭遇4月以來最糟的一天。這種跨市場的轉變使道指上漲200多點，成為當日唯一上漲的美股指標。

然而輝達最近的暴跌並沒有嚇退願意對持續上漲進行槓桿押注的投資人。根據FactSet統計，GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF在過去3個交易日增加不少資產，淨流入總額達到10億元。

獨立顧問聯盟投資長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)表示，輝達和其他科技公司最近的回檔可能是短期修正，「科技業再次引領潮流，輝達正可逢低買入。」「今年仍然是關於科技和AI的一年，只是也許過去幾天出現一些獲利回吐；顯然估值相當高。但AI的反彈比網路泡沫具有更實質的內容。所有表現良好的股票都有強勁的獲利。」

他仍然對牛市繼續進入秋季充滿信心，並指出「在保持牛市向前發展方面，AI已經取代了降息。」

幾家大型科技股在24日下跌後也出現反彈。亞馬遜小漲0.41%，Meta和Alphabet均上漲超過2.3%。

在此同時，SolarEdge Technologies在宣布將私募發行3億元可轉換票據後下跌20.6%。Pool Corp.調降財測後也下跌8.04%。

原油期貨下跌約1%，近期漲勢稍有喘息，交易商關注夏季燃料需求以及以黎邊境緊張局勢。

由於夏季燃料需求前景更加樂觀，油價 已從5月的低迷中反彈，美國原油和全球指標布蘭特原油本月分別上漲4.9%和4.1%。

但道明證券(TD Securities)資深大宗商品策略師麥凱(Ryan McKay)表示，由於基金清算了最近買進的多頭部位，油價未能維持上漲走勢，石油市場下滑，美國原油收報每桶80.83元。

麥凱表示，雖然漲勢已經暫停，但地緣政治緊張局勢應該會阻止油價再次暴跌，因為以色列和黎巴嫩之間的緊張局勢增加了原油供應中斷的風險。

根據美國商銀的數據，由於已實現的股票相關性處於20年來低點，該投行認為這股趨勢超出科技股與AI熱潮的背離範圍。

美國商銀表示：「從2022年底開始的相關性下降，不僅是由於科技/AI與市場其他部分的脫離、產業間相關性接近30年來低點，也是由於產業內股票相關性的削弱。」

美商銀分析師薩克塞納(Nitin Saksena)補充表示，「隨著網路泡沫的發展，1990年代的去相關性顯示，當今走勢的持續存在仍然是一個風險，特別是如果在AI股票中看到類似的模式，或者如果今天的狹窄性透過從科技到其他市場的輪換而自行解決。」

法國興業銀行策略師卡布拉(Manish Kabra)和波西宗(Charles de Boissezon)寫道，史指「正處於關鍵時刻」，如果AI熱潮演變成更大的泡沫，史指可能會一路飆升至6666點。

他們表示，「大型股表現優於史指平均水平」，使市場處於十字路口。 「窄幅通常發生在熊市或少數集中股票有可能帶入『泡沫』時，但這兩種情況都不是我們的基本假設。我們也看到科技以外的周期性機會，例如在工業和金融領域，擴大大型股的業績範圍。」

法國興業銀行的上行情境假設其估值為24.7倍，相當於2020年3月狂熱高峰期的高點，史指每股獲利為270元；且「在OPEC大量閒置產能的支持下」，原油價格將步向每桶60美元。

法國興業銀行的悲觀前景取決於美國每周申請失業救濟金人數「大幅」超過30萬，「如果小企業不斷下降的利潤率大幅下降」。