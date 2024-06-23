蘋果iPhone的AI夢 不易在中國實現

Apple Intelligence是蘋果進軍AI的利器，但在中國需找到另一家合作夥伴執行。（蘋果）

蘋果公司指望即將推出的人工智慧(AI )功能能夠提高iPhone 的銷量，尤其是在需求一直落後的中國。但有一個問題：即將整合到Siri中的ChatGPT在中國被禁用。

在6月的全球開發者大會中，蘋果展示了其名為Apple Intelligence的專有技術，為引人注目的新AI功能提供支持，並宣布與OpenAI 建立合作夥伴關係，以有限的能力使用其病毒式傳播的ChatGPT 工具。即當Siri被啟動並需要更多幫助來回答詢問時，ChatGPT可以導入。

這代表在微軟、谷歌、Meta和三星等科技競爭對手已經在AI領域站穩腳跟之際，蘋果正試圖加快最新熱門技術的發展。與OpenAI的合作可以幫助蘋果縮小差距。

但中國是世上最早對為這些熱門服務提供動力的生成式AI技術進行監管的國家之一。中國最高互聯網監管機構國家互聯網資訊辦公室去年8月為AI產業推出全新的指導方針，要求企業在採用前獲得批准。截至3月，該組織已批准了100多個AI模型，全部來自中國公司。

「華爾街日報」報導，蘋果在今年9月發表最新一代iPhone前努力尋找一家中國AI公司與其合作，但至今尚未達成任何一項協議。

根據市場研究公司IDC的數據，蘋果今年第1季智慧型手機銷量大幅下滑10%，主要是由於iPhone在中國的銷量急劇下降，因此需要盡快找到合作夥伴。基於民族主義、經濟不景氣和競爭加劇也損害了銷售，該公司在中國失去動力。中國是該公司的第二大市場。

在歐盟 也遇到麻煩

其最新的AI工具限制可能並不只來自中國。蘋果發表聲明表示，它「非常有動力」將這些功能帶給世界各地的客戶，但它也面臨歐盟的監管挑戰。

該公司表示，相信今年無法在歐洲推出AI能。發言人在聲明中表示，「由於《數位市場法案》(DMA)帶來的監管不確定性，我們認為我們今年無法向歐盟用戶推出其中三項功能：iPhone鏡像、SharePlay螢幕共享強化功能和Apple Intelligence。」

他補充指出，「具體來說，我們擔心DMA的互通性要求可能會迫使我們以危及用戶隱私和資料安全的方式損害產品的完整性。」並補充說，「我們致力於與歐盟委員會合作，試圖找到一種解決方案，使我們能夠在不損害歐盟客戶安全的情況下向歐洲用戶提供這些功能。」

競爭對手群起

根據Counterpoint Research，在中國，隨著中國智慧型手機品牌華為第1季智慧型手機銷售成長70%，對iPhone銷售的擔憂持續加劇。

如果到秋天蘋果還沒有找到解決方案，中國消費者可能會感到產品沒有太大的改變而選擇等待，直們能夠透過蘋果獲得完整的AI體驗。

IDC研究部高級總監波帕爾(Nabila Popal)表示：「蘋果很可能會在中國尋求本土合作夥伴來取代OpenAI，因為簡單來說，它需要這樣做。」「中國消費者期望他們的高端手機擁有最新的AI功能，並且可能會猶豫是否要花超過1000美元購買不具備所有AI附加功能的設備。」

他表示：「從長遠來看，蘋果在中國的真正成長將會到來，因為Apple Intelligence不斷發展，提供更多用例，將語言支援擴展到英語之外，並且Siri可以利用其他本地AI模型來提供類似ChatGPT的功能。」

ABI Research分析師海登(Reece Hayden)指出，與此同時，中國的一些AI公司可能更適合瞄準其消費者，例如提供比目前外國AI模型更多的當地方言。

蘋果並不是第一家與中國國家互聯網資訊辦公室合作開發AI和智慧型手機的外國公司。三星今年1月與中國科技巨頭百度合作，利用其AI模型來幫助推動其翻譯服務。它與另一家AI公司美圖公司合作開發照片編輯工具。在世界其他地區，三星使用自己專有的AI技術，以及谷歌的AI模型Gemini；後者在中國也被禁止。

然而，根據Counterpoint Research的數據，三星在中國市場的占有率不足1%。

雖然蘋果在秋季軟體發布之前確定合作夥伴關係的時間已經不多了，但Counterpoint研究總監菲爾德海克(Jeff Fieldhack)相信，蘋果應該能夠及時達成協議，「蘋果應該會很快就能達成協議，因為它擁有強大的全球安裝基數，這些企業與蘋果合作是個寶貴的機會。」並強調這些企業很快就會成為中國重要的AI業者。