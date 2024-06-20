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英央利率按兵不動 但暗示8月可能降息

編譯任中原／綜合外電
英國央行20日決定維持目前5.25%的利率水準不變，但暗示8月有機會降息。(歐新社)
英國央行20日決定維持目前5.25%的利率水準不變，但暗示8月有機會降息。(歐新社)

英格蘭銀行（英國央行）20日會議決定維持目前5.25%的利率水準不變，但暗示有更多決策官員支持降息，顯示8月降息仍有希望。

會議紀錄指出，這項決策「相當平衡」。貨幣政策委員會的九位決策委員再以7：2的票數決定利率不變，副總裁拉姆斯登及另一位委員Swati Dhingra再次投票贊成降息；主張按兵不動的7位委員中，對於最近數據顯示服務業通膨意外偏強的重要性意見分歧。

有跡象顯示，一些決策官員可能即將支持降息，可能包括總裁貝利在內。儘管央行對外發表的正式指引內容不變，但一些決策官員的說法相當曖昧不明，因此8月會議時可能有更多官員支持降息。

彭博資訊報導，貨幣市場認為英國央行在國會大選後降息1碼的機率也提高，從政策會前的32%升到50%以上，全年降息幅度預測也擴增到將近兩碼。

根據會議紀錄，一些官員相信，最近的數字「並未嚴重改變通膨下降的軌跡」，這顯示官員們對能夠開始降息更為放心，官員們並表示高利率對經濟造成沈重壓力。但另一些官員強調，儘管5月整體通膨率已降到2%目標，但服務業的通膨壓力仍相當頑強。

總裁貝利表示，通膨率降到2%是「好消息」；「我們必須確定通膨將保持在低水準，這是我們現在仍維持現行利率不變的原因」。

由於英國即將於7月4日舉行國會選舉。決策官員在競選期間一直保持沈默，這也意味著投資人無法從決策官員的談話中尋求降息的線索。

目前英國服務類通膨率與工資升幅都太高，使央行不認為通膨能持續維持2%目標；5月服務類通膨率為5.7%，高於央行預估的5.3%。

央行並將第2季經濟成長率預估值，從0.2%提高到0.5%，主要是依據企業調查的結果。

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