那指連5日收創新高 史指止步4連漲

那斯達克指數走高，連續第5個交易日創下收盤紀錄。路透

那斯達克指數走高，連續第5個交易日創下收盤紀錄。

以科技股為主的那指小漲21.32點或0.12%收1萬7688.88點。史坦普500指數小跌2.14點或0.04%收5431.6點，結束4天連漲。道瓊 工業指數下跌57.94點或0.15%收3萬8589.16點。

密西根大學消費者調查顯示，6月消費者信心指數從5月的69.1降至65.6。該讀數也低於《道瓊》71.5的預期。

史指11個類股中有8個下跌，其中通訊服務、資訊科技和消費品是唯一贏家。大盤指數超過360支股票收盤下跌。

Baird投資 策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示：「現實情況是，即使在牛市中，也會有一些日子你會停下來獲利了結。美股表現如此強勁，特別是在PPI和CPI疲軟的情況下。因此我認為，在大幅上漲之後，這是一個非常非常自然的暫停。」

本周通膨持續降溫的希望提振了史指和那指，本周分別上漲1.6%和3.2%。

5月批發通膨意外下降0.2%，而接受《道瓊》調查的經濟學家預計該指標將上升0.1%。另外，5月消費者物價指數與上月持平。

其他方面，軟體巨頭Adob​​e第2財季業績超出華爾街 預期，股價上漲14.51%。開拓重工(Caterpillar)和波音(Boeing)的下跌拖累了道指，而嘉年華(Carnival)和挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)則是史指表現最差的公司。

根據Strategas的最新報告，在降息後的5個月內，防禦性類股傳統上領漲市場。然而，該公司警告，新的人工智慧熱潮這次可能會產生影響，「在我們掌握的數據中，公用事業是唯一一個表現優於大盤的產業，但今天重要的是要記住『人工智慧』熱潮的主要驅動力，以及當今科技和通信領域擁有最多現金的個股。」

該公司補充說，平均而言，在通膨停滯期間，股市表現最佳。

Wolfe Research表示，Invesco等權重史坦普ETF(RSP)的表現令投資人擔憂。

該公司總經理金斯伯格(Rob Ginsberg)在給客戶的最新報告中寫道：「令許多人沮喪的是，等權史指正在尋求重要的支撐。」並他補充說，繼3月底峰值後，「現在將是展現走勢的絕佳時機」。

等權ETF於3月28日創下169.8元的盤中新高，當天收盤價為169.37元，上漲0.35%，開盤價為169.16元。此後該ETF下跌4%左右，14日下跌0.64%。

博通本周發布財報後的漲幅使該股創下史上最大單周漲幅。

本周該股上漲23.07%。有記錄以來表現最好的一周發生在3月底，當時該股上漲20%左右。

博通本周在發布第2季財報前後都上漲，該財報的營收和獲利都領先華爾街的預測。該晶片製造商也宣布進行1分10的股票分割。

史指本周幾乎全面上漲，這在很大程度上要歸功於資訊科技公司的出色表現。

資訊科技類股表現優於大盤，漲幅超過6%。博通領漲指數，漲幅超過23%；其次是Skyworks的15.99%。

房地產和通訊服務是本周顯著上漲的另外兩個類股。但兩者最終漲幅都低於1%，表現落後史指大盤。

另一方面，金融和能源類股是本周11個類股中表現最差的兩個。本周收盤兩者都下跌超過2%。

LSEG數據顯示，今年的併購交易量大幅增加。13日公布的數據顯示，2024年至今美國這些交易的總價值已達8467億元。

由於分析師預計進入第3季市場將趨緊，美國原油打破3周的連續下跌。

即使本季開局不熅不火，但由於夏季燃料需求預計將在未來幾周內減少庫存，本周油價上漲超過3%。