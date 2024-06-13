通膨正在緩解 史指那指連4日創新高

受通膨壓力降溫的最新數據提振，史指和那指本周創下歷史新高。路透

交易員評估更多顯示通膨壓力可能正在緩解的數據，史坦普500指數上漲，連續第4個交易日創下收盤紀錄。

史指上漲12.71點或0.23%收5433.74點；那斯達克指數上漲59.12點或0.34%收1萬7667.56點。史指和那指都連續第4次創下收盤紀錄。道瓊 工業指數表現不佳，下跌65.11點或0.17%收3萬8647.1點。

受通膨壓力降溫的最新數據提振，史指和那指本周創下歷史新高。

5月工業生產者出廠物價指數(PPI)月減0.2%。《道瓊》調查的經濟學家預計為成長0.1%。報告發布前一天的5月消費者物價指數(CPI)漲幅低於預期。

PPI也是在聯準會 政策決定之後發布的。聯準會維持利率不變，但指出在通膨方面取得進展。話雖如此，聯準會將2024年降息預期從先前的3次減少至1次。

Horizo​​n Investments投資 組合管理主管希爾(Zachary Hill)表示，「我們可以消除從這裡開始升息的可能性。這一點將可支持股票和信貸的估值。」「我們現在的基本假設是股市將繼續走高。」

晶片製造商博通第2財季業績超出預期並宣布進行1分10的股票分割，該公司飆升12.27%。另一方面，Dave & Buster's Entertainment第1季營收低於預期，股價下跌10.94%。

Generac和Paramount Global分別下跌4.58%和6.92%，是史指中跌幅最大的股票之一。Salesforce和亞馬遜分別下跌2.84%和1.64%，導致道指下跌。

與其他大型科技股相比，蘋果公司今年開局表現平淡，但終於迎來一些上漲趨勢。這家科技巨頭現在正在出現「黃金交叉」，這是一種技術線型，意指50日移動均線穿過上升的200日移動均線。這種模式通常被視為強勁走勢的跡象以及未來繼續上揚的潛在指標。

但歷史告訴我們，蘋果的黃金交叉結果各異。自從2001年「iPod 時代」以來，蘋果已出現過6次黃金交叉。在這6次中，該股在接下來一周內有5次出現負值，平均跌幅接近4%。接下來1個多月來，6次中有3次下跌，機率是50/50，平均跌幅0.7%。

但蘋果多頭不要絕望，從長遠來看，這6次黃金交叉中有4次在一年後繼續上漲，平均漲幅超過20%。因此，雖然短期內走勢可能會震盪，但長期前景要樂觀得多。

BTIG首席市場技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，以某種標準衡量，如今的美股比1999年以來的任何時候都更加「不平衡」。

BTIG表示，早盤交易中，史指較50日移動均線高出約4%，而該指數中只有約43%個股高於50日移動均線。克林斯基寫道，自1990年以來，史指唯一一次比50日均線上漲4%以上，而且只有少數個股高於50日均線「是在1999年12月，即科技泡沫觸頂前幾個月」。

他指出，「事實上，自1990年以來，史指唯一一次高於50日均線4%以上，且只有不到50%成分股高於50日均線，是在1999年和這兩天。」BTIG告訴客戶。這並不一定意味著股市指數正處於翻轉邊緣，「但與任何其他廣度指標一起確實值得謹慎對待。我們從CPI和PPI中得到不錯的通膨數據，但小型股與11日收盤基本持平。因此在某些時候，我們不得不想知道，面對推動廣度擴大的良好數據，為什麼廣度無法提高？」

科技股是交易時段表現最好的類股。收盤上漲0.97%。史指中只有房地產和公用事業另兩個類股也出上揚。

另一方面，工業股當日跌幅最大，下跌0.58%。

投資人分析了最新的財報和有關消費者疲軟的評論，Signet Jewelers下跌15.15%。

這家總部位於百慕達的公司第1季營收15.1億元，每股獲利1.11元。FactSet調查的分析師預計每股獲利僅有85分，但營收將略高至15.2億元。

管理層也指出，在與分析師的電話會議中，消費者面臨的壓力給拖累了公司業務。