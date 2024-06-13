利率點狀圖雖看似令人失望 但Fed並未完全放棄今年降息兩次

美國聯準會（Fed）主席鮑爾12日記者會再度重申，官員的預測並不代表Fed已確立任何政策路線。 美聯社

美國聯準會（Fed）12日修改其利率 動向預測，暗示今年可能只會降息 一次，而非3月預期的三次。雖然這個結果表面上讓期待今年降息多次的投資人失望，但就如同主席鮑爾 提醒的，這份預測目前還一點也稱不上是板上釘釘。

Yahoo Finance報導，鮑爾在美東12日政策會後記者會上一如往常地重申，這份預測就只是「預測」，並未反映「對特定利率路線的真實強烈承諾」。

在描繪Fed決策官員對未來利率走向預期的「點狀圖」中，有八位官員預測今年將有一次降息，七位預測將會有兩次，兩者差距微乎其微，同時另有四名官員預測完全不會降息。鮑爾在記者會上表示，他將這項結果視為代表所有出現在Fed經濟預測摘要（SEP）中的結果（從完全不降息到降息兩次），都是「貌似可信」的。

鮑爾並表示，官員並不打算透過他們的利率預測，「傳遞強烈訊號」。事實上，市場也大致上對這項預測不屑一顧。雖然當這份預測發表時，美股從其盤中高點微幅下滑，但標普500指數最後仍收在5,400點上，再創歷來新高，那斯達克綜合指數也大漲逾1.5%，同樣創下收盤新高。

不僅如此，據CME的Fed觀測工具，投資人仍然預期，今年從9月開始降息兩次為最可能情況。

兩項因素將決定降息兩次是否可能發生。其一是勞動市場。美國失業率近來升抵2022年1月來高點。鮑爾表示，勞動市場疲軟可能促進降息。雖然這到目前為止尚未發生。

其二是物價穩定有所進展。如果經濟數據展現出更多通膨面的正面驚喜，就像12日稍早的消費者物價指數（CPI）報告，那麼就有充分理由相信官員預測可能再度轉向。

花旗首席美國經濟學家Andrew Hollenhorst表示，「光是通膨放緩就可能足以相信Fed將在9月降息」，因為鮑爾的發言和Fed官員的預測，對這個歡迎進一步寬鬆的央行來說，代表的是「低標」。