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穆迪：法國政局不穩定性增 信評面臨調降風險

中央社巴黎10日綜合外電報導
國際信用評級機構穆迪（Moody's）今天示警，由於法國總統馬克宏昨天解散國會提前舉行選舉，使得法國「政治不穩定性」風險升高，這可能導致法國信用分數降低。路透
國際信用評級機構穆迪（Moody's）今天示警，由於法國總統馬克宏昨天解散國會提前舉行選舉，使得法國「政治不穩定性」風險升高，這可能導致法國信用分數降低。路透

國際信用評級機構穆迪（Moody's）今天示警，由於法國總統馬克宏昨天解散國會提前舉行選舉，使得法國「政治不穩定性」風險升高，這可能導致法國信用分數降低。

馬克宏（Emmanuel Macron）因他的中間派政治團體在昨天舉行的歐洲議會（European Parliament）選舉大敗給極右派，而決定解散法國下議院「國民議會」（National Assembly），並宣布將分2輪選出新國會，投票日分別在本月30日和7月7日。

法新社報導，穆迪今晚發布聲明表示，這場提前選舉使得法國「財政重整面臨的風險升高」，對其信用評級帶來負面效應。

穆迪說，鑑於法國目前政治環境朝極端分化，選舉的贏家不太可能在國會取得絕對多數，且新一屆國會也可能對政府提出不信任案。「未來政治不穩定性變大的風險高，尤其因為國民議會在上任1年內不能解散。」

穆迪進一步指出，考量到法國下一屆政府繼承的財政情況艱難程度，「潛在的政治不穩定性對信用構成風險」。

早在歐洲議會選舉前，法國已面臨財政赤字不斷擴大及信評機構敦促其減少龐大負債的雙重壓力。法國政府今年已宣布刪減100億歐元（約107億美元）的緊急支出。

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