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等待非農就業報告 股指平盤震盪

財經新聞組編譯張大仁 / 綜合整理
市場等待美國重要經濟報告。(路透)
市場等待美國重要經濟報告。(路透)

史坦普500指數收盤小幅走低，從創紀錄水平回落，市場等待美國重要經濟報告。

史指在盤中觸及歷史新高後下跌1.07點或0.02%收5352.96點。那斯達克指數小跌14.78點或0.09%至1萬7173.12點。道瓊工業指數上漲78.84點或0.2%收3萬8886.17點。

Lululemon上漲4.79%，這家運動服飾製造商第1財季超出預期。由於業績和財測不佳，Five Below下跌10.6%。晶片製造商輝達下跌1.14%，並從本周創下的歷史高點回落。

華爾街正在等待7日公布的5月非農就業報告，投資人正在尋找勞動市場疲軟的跡象，以支持聯準會降息。《道瓊》調查的經濟學家預計就業將增加19萬個。

Baird投資策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)表示：「市場仍然認為經濟狀況良好，並沒有發布任何經濟衰退的消息。」「但情況可能是，聯準會已經緊縮政策太久，就業市場降溫的趨勢一旦開始就很難阻止。」

在報告發布之前，歐洲央行自2019年以來首次降息，加大了聯準會可能放鬆各界認為過緊的政策壓力。聯準會下周將開會決定利率，很可能維持利率不變，不過有關將在9月降息的猜測正在增加。

股市前一交易日上漲。史指上漲1.2%，收在歷史新高；那指也創下歷史新高。

輝達推動這些漲幅，使其市值突破3兆元，超越蘋果。本周初該公司宣布推出下一代人工智慧晶片，稱為「Rubin」。

史指盤中再創歷史新高，但瑞銀全球財富管理投資長海菲勒(Mark Haefele)認為短期內沒有跡象顯示漲勢會停止。

他寫道：「固定收益仍然是我們最看好的資產類別，但也相信股市可以進一步上漲。」「在我們的基本假設中，預計史指到年底將達到5500點，原因是聯準會降息、獲利強勁成長以及人工智慧(AI)帶來的長期成長趨勢。」

他也明確表示，仍預計今年年底前降息50個基點，從9月的某個時間點開始。並補充說，他的策略是持有科技資產，但隨著聯準會開始放鬆貨幣條件，他也看到小型股的機會。

根據FactSet，經濟學家預測7日公布的5月非農就業報告顯示美國失業率為3.9%。德意志銀行宏觀策略師艾倫(Henry Allen)本周發布的研究報告指出，如果失業率達到3.9%或更低，這將是「1950年代初以來失業率低於4%的最長持續時間」。

他寫道，1960年代末，美國失業率連續27個月低於4%，但上次連續28個月以上是在1950年代初，「時間會證明1950年代初期是否提供了很好的相似之處；但如果這些相似之處確實存在，那麼可能會有很大的樂觀空間。特別是低失業率往往會刺激生產力成長，因為企業發現雇用工人變得更加困難，並且更加重視幫助現有員工提高生產力。基於AI在這個時代的發展，代表未來幾年經濟成長很可能存在一些上行風險。」

1950年代初，失業率連續35個月低於4%。自那以後，這個數字從未被突破。

Jefferies交易員表示，輝達今年的漲勢確實持續不斷，以至於其相對強度指數(RSI)今年近一半時間都在70以上。

RSI高於70通常代表股票已超買，也表示該股票可能會回檔。交易員指出，這是5年多來科技、媒體和電信股處於超買區域的最長時間。

Instacart在宣布回購後創下10月初以來的最佳表現。

該外送平台上漲9.14%，是該股10月10日以來最佳單日走勢，當時股價也上漲超過9%。

在上漲前，該公司表示將回購總計高達5億元的普通股。

根據監管文件，在ValueAct透露加碼持股後，軟體巨頭Salesforce上漲2.57%。

Salesforce董事會成員兼ValueAct聯合執行長莫菲特(Mason Morfit)本周稍早買進價值近1億元的股票，這使得他的總持股約390萬股，價值近10億元。

聯準會 降息 就業

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