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ISM製造業放緩 引發經濟成長擔憂 道指跌逾百點

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ISM製造業放緩 引發經濟成長擔憂 道指跌逾百點

財經新聞組編譯張大仁 / 綜合整理
疲軟的美國製造業數據引發人們對經濟實力的擔憂，道瓊工業指數在6月交易首日下跌。銀行股、工業股和其他依賴經濟成長的股票領跌。路透
疲軟的美國製造業數據引發人們對經濟實力的擔憂，道瓊工業指數在6月交易首日下跌。銀行股、工業股和其他依賴經濟成長的股票領跌。路透

疲軟的美國製造業數據引發人們對經濟實力的擔憂，道瓊工業指數在6月交易首日下跌。銀行股、工業股和其他依賴經濟成長的股票領跌。

道指下跌115.29點或0.3%收3萬8571.03點。史坦普500指數小漲5.89點或0.11%收5283.4點；那斯達克指數上漲93.65點或0.56%收1萬6828.67點。

與經濟成長密切相關的周期性股票下跌，能源、工業和材料類股收盤下跌。美國製造業出現放緩跡象，5月ISM製造業指數為48.7，導致美國公債殖利率和美元走低。讀數低於50代表出現收縮。

輝達宣布推出一套全新的人工智慧晶片，股價上漲4.9%，這代表該公司已準備好在競爭激烈的領域保持領先地位。該晶片製造商表示，將每年升級其人工智慧晶片架構。

華爾街5月表現強勁，三大主要股指均創下7個月以來的第6次上漲。那指5月上漲6.9%，為2023年11月以來表現最好的一個月。

然而，漲勢似乎在接近月底時失去動力。雖然道指31日上漲逾500多點，但5月收盤時三大股指均較歷史高點下跌超過1%。由於晶片股下跌，那指上周下跌1.1%。

Wolfe Research首席投資策略師森耶克(Chris Senyek)寫道：「由於技術面仍然緊張，市場情緒有些樂觀，我們仍堅持認為波動性將在夏季加劇。 」

6月第一周充滿了更多的經濟數據。投資人等待5日公布的ADP私人就業數據，隨後等待7日公布的5月就業報告。投資人似乎希望經濟出現一定程度的放緩，從而為聯準會降息開綠燈；但經濟放緩幅度又不能太大，否則會引發人們對經濟衰退的擔憂。

紐約證券交易所(NYSE)的技術問題影響了早盤幾支股票的報價，但交易在中午左右恢復正常。

瑞銀表示，市場對利率維持在不必要的高點更加警覺。

該公司全球財富管理部門資訊長海菲勒(Mark Haefele)表示，市場目前預計2024年降息僅35個基點，「我們認為，市場對今年寬鬆的可能性變得過於謹慎。」

Citron Research創辦人萊夫特(Andrew Left)告訴《彭博》，在吉爾(Keith Gill)的社群媒體貼文推動股價飆升後，他重新放空了GameStop。

2021年，Citron Research被迫虧損平倉GameStop的空頭部位，並表示將不再發布空頭報告，並將重點放在投資人的多頭部位上。

萊夫特還透露，他5月放空了GameStop，並已回補該部位。

Canaccord Genuity表示，5月的強勁表現對6月股市來說是個好兆頭。

分析師韋爾奇在報告中寫道：「從歷史角度來看，5月強勁的市場表現通常會帶來6月的積極表現。」「自1957年以來，史指在5月上漲4%以上，而6月在9次中有8次上漲，漲幅中位數為1.4%。」

他表示，雖然史指在5月最後一周下跌約0.5%，結束連續5周的上漲走勢，但5月創下2009年以來的最佳單月表現，漲幅為4.8%。並補充說，史指成分股31日交投於10日和50日移動均線之上的百分比分別升至50.3%和51.3%，消除了超賣狀況。

在製造業傳出令人失望的消息後，亞特蘭大Fed密切關注的經濟成長指標再次大幅下跌。

該Fed分行的傳入資料追蹤工具GDPNow將第2季的預期成長率從2.7%下修至1.8%。這是因為5月ISM製造業指數讀數顯示為48.7%，低於華爾街預期，代表將進一步收縮。

這是過去幾天GDPNow的第二次大幅下跌；由於商務部31日公布的消費者支出數據疲軟，該數據下跌了0.8個百分點。第1季美國經濟年化成長率為1.3%。

墨西哥選出第一位女總統後，墨西哥比索兌美元匯率下跌超過3%。

根據選舉機構2日日晚間發布的快速計票估計，左傾氣候科學家謝因鮑姆贏得了總統選舉。

自今年年初以來，墨西哥幣兌美元匯率已貶值約3.5%。

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