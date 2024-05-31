PCE數據符合預期 道指大漲570點 今年最佳單日表現

4月消費者支出的回落導致第2季經濟成長大幅下調。美聯社

道瓊工業指數大幅攀升，在聯準會首選的通膨指標基本上符合預期後，投資 者結束了強勁的5月。

道指上漲574.84點或1.51%至3萬8686.32點，創今年最全單日表現，主由Salesforce和UnitedHealth分別上漲7.54%和2.85%推動。史坦普500指數上漲42.03點或0.8%至5277.51點。由於輝達和其他大型科技股受到打擊，那斯達克指數下跌2.06點或0.01%至1萬6735.01點。

史指和那指本周分別下跌0.51%和1.1%，結束了連漲5周走勢。藍籌道指下跌0.98%，連續第2周下跌。

雖然本周下跌，5月還是全月走升，每個主要指標股指都在7個月內有6個月呈正值。道指本月上漲2.3%，而史指則上漲4.8%；以科技股為主的那指上漲6.8%。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，「市場將繼續波動」；他引用即將舉行的大選、國債殖利率和消費者支出等變數指出，「接下來的問題是：我們往哪裡去？經濟將走向何方？」

5月的強勢很大程度可以歸因於輝達(Nvidia)的飆升，該公司上周發布了重磅財報。雖然這支人工智慧寵兒股價31日下跌，但全月上漲近27%。特斯拉和Netflix也出現回跌，拖累了以科技股為主的那指。

上午發布的備受關注經濟數據大多與預測相符。4月核心個人消費支出(PCE)物價指數成長0.2%，與《道瓊》調查的經濟學家預期數字相同。核心PCE年率成長2.8%，略高於經濟學家預測的2.7%。

獨立顧問聯盟投資長扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示：「本周最重要的經濟數據並未偏離預期太多。」並補充指出，報告發布後市場「鬆了一口氣」。

交易員也對最新的企業財報做出反應。雖然獲利強勁，戴爾科技集團仍下跌17.9%，該公司表示其人工智慧伺服器積壓訂單少於預期。雲端安全股Zscaler上漲8.5%，而開發者資料平台MongoDB暴跌23.85%。服飾零售商Gap上漲28.6%。

惠譽 評級宣布維持波音公司評級不變，該公司股價上漲2.86%。不過，惠譽調降對該公司2024年飛機交機數和自由現金流的預測。

惠譽預計2024年737 Max飛機的交機數為350至370架，787飛機的交機數約為65至70架。該評級機構也預計今年自由現金流將出現小幅負值。

波音公司財務長韋斯特(Brian West)本月稍早表示，該公司本季飛機交機數仍將低迷，公司將消耗約40億美元的現金。

今年1月，一架737 Max飛機的門栓爆裂，迫使該公司放慢了最暢銷的737 Max飛機生產速度；這場事故讓該公司放慢行動速度，以消除缺陷並加強聯邦檢查。

美國商務部 發布報告顯示，4月消費者支出的回落導致第2季經濟成長大幅下調。

報告指出，本月消費者支出增幅放緩至0.2%，低於上月的0.7%。經通膨調整後，實際支出下降0.1%。

隨後，高盛將第2季國內生產毛額(GDP)成長率下調至2.8%，較先前預期下修0.4個百分點。同樣，亞特蘭大Fed的GDPNow追蹤數據顯示，成長率為2.7%，比1周前的最新更新下降了0.8個百分點。

兩者都將支出數據疲軟視為調降預測值的主要驅動力。本周稍早，美國商務部將第1季經濟成長數據調降至1.3%，較最初預期下修0.3個百分點。

主要股指本周收跌，打破連周上漲走勢。德意志銀行表示，截至30日，史指創下4周來最糟的2天表現。話雖如此，全球經濟與專題研究主管里德表示，目前還不要過於悲觀。

他說，「過去幾天以來，先是28日良好的經濟數據首次成為市場拋售的原因，然後30日疲軟的經濟數據也被視為市場拋售的原因。最近一段時間，好數據和壞數據都成功地推動股指走升，因為壞數據被認為會增加降息的可能性。」

他表示，「然而本周的拋售仍然相當溫和，史指僅較上周記錄低1.6%，因此很難對新趨勢的出現感到太過興奮。」