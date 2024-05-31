中美日匯率陷風雨前寧靜？3大發展恐掀全球匯市震撼

匯市觀察家擔心全球匯市風暴山雨欲來，目前市況平靜無波可能是風雨前的寧靜。路透

諸多跡象顯示，一場全球匯市風暴似正山雨欲來，目前市況平靜無波可能是風雨前的寧靜。

不久前，日圓對美元急遽貶值一度讓市場緊張。在美國通膨頑強、聯準會（Fed）利率 可能維持在高檔更久的預期心理下，日圓兌美元匯價一度貶破160：1，迫使日本當局進場干預，但徒勞無功。所幸日圓匯率如今回穩在157附近。但投資 人仍緊盯東京當局下一步會怎麼做。

在關注東京動向的同時，也該把目光瞥向北京。人民幣本周觸及7.2487元兌1美元的六個月低點，媒體盛傳中國大陸國營銀行正悄悄買進人民幣，遏阻進一步貶值。目前為止，北京似乎不願讓2015年人民幣急遽貶值的歷史重演，唯恐引爆資本外逃、加劇市場動盪。

儘管現在主要貨幣 看來相安無事，但投資人務必繼續關注人民幣和日圓的後續發展，並準備因應日益升高的匯市動盪風險。對經歷過1997年亞洲金融風暴，或今年嚐到奈及利亞和土耳其貨幣劇烈波動滋味者，就明白嚴重性；但若過去十年才投入市場，未必能體會全球匯市颳起強烈風暴的震撼。

近三年來，美元以貿易加權計算已升值10%，但大致是悄悄地穩步走高。昔日匯市隨「日圓先生」榊原英資（1990年代的日本財務省財務官）或「金融巨鱷」索羅斯（以狙擊英鎊聞名的避險基金交易員）發言狂舞的日子，早已走入歷史；但歷史卻常常在眾人毫無防備下，捲土重來。

金融時報專欄作家邰蒂指出，三大發展牽動全球政治經濟板塊轉移，可能觸動新一波匯率震撼。

一、主要國家貨幣政策走向歧途。近年來，主要國家央行幾乎同步升息抗通膨。如今，歐洲央行（ECB）醞釀下周啟動降息；Fed顧忌國內通膨黏性仍強，短期內似乎不會跟進；日本銀行（BOJ）不久前才揮別負利率政策，今後更傾向提高利率。

二、保護主義和重商主義貿易政策又流行起來，升高未來爆發貨幣戰的風險。美國現任總統拜登似乎無此之圖，但前總統川普的重要顧問賴海哲堅信美元太強勢，希望川普如果11月勝選後讓美元大幅貶值。

三、北京若是今後決定藉擴大出口振興經濟，也可能放手讓人民幣貶值—尤其在最近人民幣對其他亞幣走強後。據悉，一些避險基金已大舉押注今年人民幣走貶，若是如此，引發的連鎖反應恐在全球匯市掀起驚濤駭浪。不過，這個預測是否成真，也要看北京當局顛覆美元霸權的渴望和行動有多強烈。這也給投資人另一個理由密切關注人民幣。

總之，主要匯市過去十年來大致平靜，不表示永遠會如此。日積月累的全球經濟緊張氣氛無法輕易化解，不論是在亞洲，或在別處。