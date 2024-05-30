Salesforce大跌拖累科技同業 道指重挫330點

美股收低，Salesforce創下近20年來最糟單日走勢。路透

美股收低，Salesforce創下近20年來最糟單日走勢。交易員也在期待美國關鍵通膨數據的發布。

道瓊工業指數下跌330.06點或0.86%至3萬8111.48點。史坦普500指數下跌31.47點或0.6%收5235.48點。那斯達克指數下跌183.5點或1.08%至1萬6737.08點，凸顯科技股的疲軟。

Salesforce因第1財季營收未達預期且前景疲軟，股價暴跌19.74%，創下2004年以來最糟糕交易日。人工智慧寵兒輝達也下跌3.77%，為上周公布財報後首次下跌。微軟下跌3.38%，創10月以來最糟單日走勢。

由於這些公司占股市的權重，它們的下跌拖累了主要股指，掩蓋了其他方面的強勢。例如，雖然史指整體下跌，但超過360檔成分股上漲。同時，以小型股為主的羅素2000上漲1%。

本周美股走勢艱難、且因假期而縮短。史指本周下跌約1.3%，而那指下跌1.1%，這使得兩者都有望結束5周連漲。道指下跌超過2%，連續第二周下跌。

Coastal Wealth執行副總裁海勒(Jason Heller)表示：「目前，我們處於一種前進一步、後退一步的心態。」在近期創下歷史新高之後，交易員正在「規避一些風險」。

本周10年期公債殖利率 的上升損害了投資 人的情緒。較高的殖利率對股票投資人來說可能是個壞消息，因為它們降低了交易者願意為股票支付的槓桿，並使國庫券和貨幣市場基金等更安全的投資更具吸引力。即使殖利率30日回落至4.6%以下，但仍高於4.5%，這被認為不利股市。

雖然經歷艱難的一周，但主要股指在31日收盤後，本月走勢都有望走高。那指和史指5月分別上漲近7%和4%，道指上漲0.8%；這三個指數5月均創下歷史新高。

Bellwether Wealth投資長貝林(Clark Bellin)表示，隨著消費者支出健康狀況和利率走勢受到質疑，投資人應該預期市場將持續波動。他將最近的市場走勢比喻為一波湧入然後又退去的浪潮。

他表示：「市場仍然存在一些令人興奮的事情，其中很多都是動量投資。」「但動量投資一直有用，直到它不起作用為止。」

交易員正在關注31日發布的4月個人消費支出(PCE)物價指數報告，這是聯準會 首選的通膨指標。根據《道瓊》估計，4月通膨率預計為2.7%，仍高於聯準會2%的目標。

LPL Financial數據顯示，史指本月至今上漲4.6%，預計將創下1950年以來第6好的5月漲幅。LPL Financial技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示，4月回檔後的市場反彈顯示，「4月陣雨帶來5月鮮花，是比『五月賣股走人』更好的市場比喻」。

他指出，夏季的季節性趨勢代表6月對市場來說將是一個沉悶的月份。自1950年以來，史指6月平均僅上漲0.1%，平均上揚的比率僅有55%。

根據Bespoke Investment Group自4月1日以來的數據顯示，EPAM Systems是史指財報季表現最差的股票。即使獲利和營收都超出預期，過去一個月下跌25.08%。30日下跌1.33%。

Salesforce、Lamb Weston、Builders FirstSource和CVS也是表現最差的股票，僅次於EPAM。雲端軟體供應商Salesforce的第1財季業績弱於預期，股價下跌19.74%。

小型股羅素2000指數上漲1%，是本輪多頭期間小型股表現優於大型股為數不多的時期之一。

事實上，根據Strategas ETF和產業策略師索恩(Todd Sohn)的說法，羅素指數自上次創紀錄高點以來已經過去600多天，這是有史以​​來第三長的漲幅。

市場歷史顯示，小型股最終將趕上市場其他部分，但它們可能需要利率或宏觀經濟環境的轉變才能開始反彈。

德意志銀行表示，史指在過去30周有23周上漲，創1989年以來的紀錄。然而，根據策略師艾倫，29日和30日史指的回跌代表現在的走勢更加負面。