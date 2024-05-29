殖利率走升抵消輝達助力 史指3日來首跌 道指挫逾400點

由於美國國債殖利率上升的壓力超過人工智慧(AI)寵兒輝達的持續上漲，美股收跌。(路透)

由於美國國債殖利率 上升的壓力超過人工智慧(AI)寵兒輝達 的持續上漲，美股收跌。

道瓊工業指數下跌411.32點或1.06%至3萬8441.54點。史坦普500指數下跌39.09點或0.74%至5266.95點，這是過去3個交易日來首次下跌。那斯達克指數下跌99.3點或0.58%至1萬6920.58點，輝達的上漲在一定程度上緩解了這個以科技股為主的指數的損失。

輝達上漲0.81%，扭轉了早盤2.6%的跌幅。自從上周發布重磅財報以來，這家大型科技公司每個交易日都上漲，財報發布後累計漲幅約 21%。

史指全部11個類股均下跌，凸顯出市場疲軟的程度。史指中超過440支股票走低。

道指30支股票中有27支下跌。在管理層對其醫療補助業務發表評論後，保險公司聯合健康保險(UnitedHealth)領跌道指，下跌3.76%。與聯邦健康保險計劃相關的其他股票下跌，包括Molina Healthcare、Humana和Elevance Health。

10年期公債殖利率連續第二天走高，最新交易價格高於4.6%。美國財政部28日進行拍賣後，需求疲軟，指標殖利率飆升至令股票投資 人陷入困境的水平。較高的殖利率會降低投資人願意為股票支付的槓桿，推高借貸成本，損害消費者支出，並使國庫券和貨幣市場基金更具吸引力。

LPL Financial技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示：「今天的焦點其實是利率。」並補充說，10年期和2年期公債殖利率已觸及「令人不安的水平」，「這一切都在投資人中造成了一些焦慮。」

雖然縮短的本周開局波動較大，但主要股指預計本月將顯著上漲。史指5月上漲4.6%，道指上漲約1.7%，那指本月上漲超過8%。

雖然交易員降低了對聯準會降息的預期，但股指本月仍走升。事實上，根據CME FedWatch工具，聯邦基金期貨交易數據顯示9月利率保持穩定的可能性接近54%。

投資人問：「夏天股市表現會是如何？宏觀環境會真的改變嗎？」Motley Fool資產管理公司投資分析師麥克法丁(Shelby McFaddin)表示， 「這一年過得很快。一些預計會發生的事情，發生的可能性正在下降。」

高盛大宗經紀業務的報告顯示，對沖基金正持續增加對大型科技股的押注。

報告指出：「『七巨頭』個股目前合計占美國單一股票淨部位的20.7%，這是我們有記錄以來的最高水平，超過去年夏天20%的峰值水平。」

輝達最近的優異表現推動了較高的風險部位。23日史指下跌時，該公司股價飆升9%。

華爾街對Insmed的brensocatib寄予厚望；這是一種針對慢性發炎性肺病患者的實驗性療法。

分析師對該股的評級為買入或跑贏大盤，許多人表示，最近發布的最後階段試驗數據支持這樣的觀點，即該藥物不僅對其主要適應症非囊性纖維化支氣管擴張有效，而且也可以用於治療其他疾病，包括囊性纖維化、氣喘和某些類型的慢性阻塞性肺病。

美國商銀分析師澤曼斯基表示，由於尚未充分認識到該股的機會，他將「繼續投入資金」該股。

該股28日因試驗結果而上漲一倍多，29日再漲11.42%。FactSet數據顯示，平均目標價已升至58.44元，代表未來上漲空間超過21%。

聯準會發布報告指出，過去6周美國經濟成長不平衡，而消費者則對物價上漲感到畏懼。

在其定期「褐皮書」經濟展望中，聯準會指出，雖然12個地區Fed的「情況各不相同」，但在此期間經濟「繼續擴張」。

關於通貨膨脹，褐皮書表示，物價以「溫和」的速度上漲，而「消費者抵制進一步的物價上漲，這導致隨著投入價格平均上漲而導致利潤率下降」。零售商報告指出，它們向購物者提供了激勵措施，因為「預計物價短期內將繼續溫和增加」。

在康菲石油公司宣布同意以全股票交易收購後，馬拉松石油上漲8.43%。