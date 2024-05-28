資產達10億 OpenAI執行長承諾捐出過半

OpenAI執行長奧特曼承諾捐出過半自己名下的財產。(美聯社)

微軟創辦人比爾．蓋茲、他的前妻梅琳達和股神巴菲特 共同創立的慈善捐贈組織Giving Pledge在28日宣布，開放人工智能公司(OpenAI)執行長奧特曼 (Sam Altman)承諾捐出過半自己名下的財產。富比世雜誌說，奧特曼投資 累積的資產有10億元。

被OpenAI趕走、去年11月重回執行長職位的奧特曼說，他捐出去的錢，主要用來完善「幫助創造豐富的人民生活」的科技。他當初創立研發聊天機器人技術的公司，就是為人類的利益成立非營利研究機構，目的不在賺錢。

他和科技投資夥伴穆爾黑倫(Oliver Mulherin)5月8日共同簽署響應Giving Pledge運動的承諾書，表示「如果不是那麼多人曾經勤奮、聰明、慷慨又投入，建立了我們今天社會的骨架，我們不會做出這項承諾。」

他們又說：「我們只能心存感恩，承諾盡力回饋社會，盡我們一份力量，把社會的骨架撐更高更穩些。」

蓋茲和其前妻及巴菲特2010年發動全球富豪慈善捐贈運動以來，已獲得30國240多名富豪實際行動響應，不過有人批評，承諾歸承諾，誰來監督執行卻不明。