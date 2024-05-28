我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

資產達10億 OpenAI執行長承諾捐出過半

記者張聲肇／即時報導
OpenAI執行長奧特曼承諾捐出過半自己名下的財產。(美聯社)
OpenAI執行長奧特曼承諾捐出過半自己名下的財產。(美聯社)

微軟創辦人比爾．蓋茲、他的前妻梅琳達和股神巴菲特共同創立的慈善捐贈組織Giving Pledge在28日宣布，開放人工智能公司(OpenAI)執行長奧特曼(Sam Altman)承諾捐出過半自己名下的財產。富比世雜誌說，奧特曼投資累積的資產有10億元。

被OpenAI趕走、去年11月重回執行長職位的奧特曼說，他捐出去的錢，主要用來完善「幫助創造豐富的人民生活」的科技。他當初創立研發聊天機器人技術的公司，就是為人類的利益成立非營利研究機構，目的不在賺錢。

他和科技投資夥伴穆爾黑倫(Oliver Mulherin)5月8日共同簽署響應Giving Pledge運動的承諾書，表示「如果不是那麼多人曾經勤奮、聰明、慷慨又投入，建立了我們今天社會的骨架，我們不會做出這項承諾。」

他們又說：「我們只能心存感恩，承諾盡力回饋社會，盡我們一份力量，把社會的骨架撐更高更穩些。」

蓋茲和其前妻及巴菲特2010年發動全球富豪慈善捐贈運動以來，已獲得30國240多名富豪實際行動響應，不過有人批評，承諾歸承諾，誰來監督執行卻不明。

最新加入捐出大半財產的富豪包括Mercuria公司執行長杜南德(Marco Dunand)和企業家蘇珊‧杜南德(Suzan Craig Dunand)，這兩人創立了一家瑞士基金會，希望加速達成淨零排放的環保目標；94高齡的投資家高法卜(Robert D. Goldfarb)--他希望有生之年捐出全部財富的90%；投資家納賈菲夫婦(Jahm and Cheryl Najafi)，捐贈款項主要用來促進種族平等；以及科技創投公司老闆、不動產開發商塔內甲夫婦(Hemant and Jessica Schantz Taneja)。

微軟創辦人比爾．蓋茲、他的前妻梅琳達和股神巴菲特共同創立的慈善捐贈組織Givin...
微軟創辦人比爾．蓋茲、他的前妻梅琳達和股神巴菲特共同創立的慈善捐贈組織Giving Pledge。(美聯社)

投資 奧特曼 巴菲特

上一則

泰國內閣新增千億泰銖預算 挹注電子錢包方案

下一則

Nvidia三天猛漲20% 市值奔向3兆美元將超越蘋果

延伸閱讀

OpenAI正在訓練新一代AI模組 將提供新層次能力

OpenAI正在訓練新一代AI模組 將提供新層次能力
史嘉蕾喬韓森氣炸 曾拒獻聲Open AI但「合成語音詭異相似」

史嘉蕾喬韓森氣炸 曾拒獻聲Open AI但「合成語音詭異相似」
ChatGPT太火 OpenAI首席CEO奧特曼嘆失隱私「外出用餐受干擾」

ChatGPT太火 OpenAI首席CEO奧特曼嘆失隱私「外出用餐受干擾」
與富豪班尼奧夫共進午餐只要150萬元 與巴菲特共餐最高紀錄1900萬

與富豪班尼奧夫共進午餐只要150萬元 與巴菲特共餐最高紀錄1900萬

熱門新聞

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

2024-05-27 07:09
財政部29日起將啟動一系列回購，而聯準會6月起將放緩縮表，這兩項舉措都將為公債市場提供支持。(美聯社)

債市有好消息 2舉措將為美債市場提供支持

2024-05-26 21:53
晶片製造商和人工智慧寵兒輝達飆升9.32%，股價突破1000元。該公司發布強於預期的第1財季業績，並宣布進行10比1的股票分割。美聯社

輝達財報無力回天 道指挫逾600點 表現今年最糟

2024-05-23 16:44
最新研究報告顯示，以晶圓代工收入計算，中芯國際市占率已成為全球第三大。路透

中芯晶圓代工市占躍居全球第三 超車聯電和格芯

2024-05-23 13:07
賓州大學和ChatGPT製造商OpenAI的研究人員發現，會計師、數學家、口譯員、​​作家等職業最容易受到生成式AI ChatGPT影響。（路透）

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

2024-05-27 08:03
債券交易員再次懷疑美國聯準會今年是否真會降息兩次。(美聯社)

美債空頭重整旗鼓 債劵交易員再次懷疑FED今年會降息兩次

2024-05-21 22:05

超人氣

更多 >
觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？
章子怡疑曝光汪峰私下真面目 說溜嘴影射前夫缺陷

章子怡疑曝光汪峰私下真面目 說溜嘴影射前夫缺陷
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金
密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡