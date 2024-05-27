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大摩看好AI PC市占衝高 4年後達65% 點名這些企業受惠

編譯葉亭均／綜合26日電
大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。圖為宏碁在5月發表Copilot+ PC—Swift 14 AI筆記型電腦。(圖/宏碁提供)
大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。圖為宏碁在5月發表Copilot+ PC—Swift 14 AI筆記型電腦。(圖/宏碁提供)

根據摩根士丹利一份報告，微軟上周一發表了能支援AI功能的PC，開創了新時代，可能引發商業用PC換機潮。大摩預期到2028年，AI PC將占整體PC市場的65%。

根據Seeking Alpha網站報導，大摩在名為「AI PC開創PC市場成長的下一個支柱」的報告中表示：「我們相信商用PC市場將是AI PC的初期採用者，因為它們主要被行銷為生產力工具。」

報告指出，1000美元或以上的起始價格，再加上商用PC安裝數比新冠疫情前高13%，以及2025年10月Windows 10產品生命告終（微軟宣布將終止支援Windows 10）之前會有換機潮，都是會在2024年下半年和2025年加速市場成長的主要因素。

一項調查發現，在美國和歐洲，75%的企業資訊長正在評估或計劃評估AI PC。

根據摩根士丹利的初步AI PC預測，預期這類新款電腦在2024年會占整體PC市場的2%，接下來明年市占成長至16%、2026年達28%、2027年達到48%，到2028年更衝上64%。

整體PC市場在過去幾年明顯放緩，從2021年至2023年，年出貨量分別從3.43億台、2.84億台下滑至2.47億台。儘管消費者PC需求依然低迷，但商用需求在今年第1季開始回升，凸顯可能出現換機行動。

有意思的是，根據上述針對企業資訊長進行的調查，AI PC的激增，將降低未來三年在雲端環境的AI工作量比率，原因是更多的工作量將透過裝置與雲端的混合環境執行，也就是說，透過PC執行AI推論，AI PC將讓每次查詢的成本降低、滯後性降低、無限的個人化、更方便取得，而且隱私和安全性更高。

戴爾執行長戴爾（Michael Dell）近期表示，相較於雲端，直接在裝置上進行AI推論的成本效益提高75%，而且83%的企業資訊長預期今年將把AI的工作負荷從公共雲端轉回公司。

微軟Copilot Plus PC的晶片是由高通、超微和英特爾開發。微軟預期2024年底前會賣出由不同製造商所生產的5,000萬台AI PC。微軟筆電的製造商合作夥伴包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想和三星。

Copilot Plus PC將由基於安謀的Windows驅動；OpenAI的GPT-4o將被納入這些裝置，外加搭載Copilot AI助理。

根據大摩報告，受惠於AI PC崛起的美國企業包含戴爾、惠普、蘋果、高通、英特爾、輝達（ Nvidia）、安謀與微軟本身。

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