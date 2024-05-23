輝達財報無力回天 道指挫逾600點 表現今年最糟

晶片製造商和人工智慧寵兒輝達飆升9.32%，股價突破1000元。該公司發布強於預期的第1財季業績，並宣布進行10比1的股票分割。美聯社

美股收跌，道瓊工業指數創下2024年最糟單日走勢，因輝達 財報公布後的反彈未能提振大盤。

道指下跌605.78點或1.53%收3萬9065.26點，創今年以來最糟糕交易日。波音是道指中跌幅最大的成分股，下跌7.55%。史坦普500指數下跌39.17點或0.74%至5267.84點；那斯達克指數下跌65.51點或0.39%至1萬6736.03點。這兩個指數前一日均創下歷史新高。

晶片製造商和人工智慧寵兒輝達飆升9.32%，股價突破1000元。該公司發布強於預期的第1財季業績，並宣布進行10比1的股票分割。

第2財季營收財測約為280億元，也超過LSEG共識預測的266.1億元，這代表該公司並未看到其成長趨勢放緩。至於利潤，分析師預計每股獲利為5.95元。

輝達的業績一直是華爾街的焦點，因為交易員希望有跡象顯示圍繞人工智慧(AI)的興奮並沒有減弱。輝達的市值超過2.5兆元，對史指也有相當大的影響力。

然而，23日史指大多數個股均出現負值，顯示市場廣度不足。史指中有400多家公司走低，資訊科技是唯一上漲的類股。

由於投資人降低了9月降息 的可能性，強於預期的經濟數據也削弱了股市走勢。標普全球發布的採購經理人調查顯示，5月服務業和製造業數據都超出了經濟學家的預期。截至5月18日當周首次申請失業救濟金人數為21.5萬人，而《道瓊》調查的經濟學家預計為22萬人。這個結果加劇了投資人對聯準會 不會很快降息的擔憂。

根據CME FedWatch工具，交易員目前預計聯準會在9月會議降息的可能性僅有51%，低於一天前的58%和一周前的近68%。當機率低於60% 時，聯準會大多不再可能採取行動。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)在最新報告中寫道，市場「有些鬆動」，「這個市場奇怪的領導組合，加上運輸股的崩潰和平庸的廣度，讓我們對在當前水平上能否持續新一輪上漲沒那麼有信心。」

根據最新發布的嘉信理財(Charles Schwab)交易員信心調查顯示，第2季散戶的看漲情緒下降。

調查顯示，交易者看漲前景的比率從上季的53%降至46%。嘉信理財指出，所有年齡層的看跌情緒都在上升，尤其是年輕和中年投資者。

嘉信理財交易服務主管柯圖利亞斯(James Kostulias)表示：「今年年初，交易員對經濟正在改善以及聯準會很快就會降息感到非常有信心。」「但通膨擔憂大幅上升。雖然大約半數交易員認為今年將可避免經濟衰退，但隨著這些擔憂的出現，以及消費者物價指數等主要驅動因素顯示通膨曾經一度出現，降息預期大幅回落，第2季度整體股市情緒略有降溫。」

交易員再次降低了對聯準會今年降息次數的預期，並將首次降息的時間順延到更晚的時間。

在聯準會會議紀錄確認政策制訂者擔心通膨且不急於降息的第二天，聯邦基金期貨市場的交易員將2024年的降息預期調降至僅一次。CME集團的FedWatch工具顯示這個比率接近58%。本周初時，市場認為今年會降息兩次。

同時，預計至少要到9月、更可能是11月才會出現首次降息。今年年初時交易員預計從3月開始至少將降息6次。但23日9月降息的可能性降至51%。

大盤陷入困境的另一個跡象是景順史坦普500等權ETF(RSP)下跌1.4%，這是4月30日下跌1.4%以來最單日走勢。

該基金追蹤按市值加權的史指的等權版本。換言之，市值較低的個股如略高於60億元的挪威郵輪，與市值3.2兆元的微軟對該基金具有相同的影響力。

花旗表示，在強勁上漲推動銅價升至每噸1萬500元以上後，銅價可能會繼續盤整。