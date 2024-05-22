聯準會會議紀錄重燃升息擔憂 道指跌逾200點

日標百貨(Target)因獲利低於預期而下跌8.03%，管理層表示非必需品類支出趨勢疲軟。這家零售商的麻煩引發人們對消費者支出更廣泛的擔憂。美聯社

美股收低，因聯準會5月會議紀錄引發了對持續通膨的擔憂，顯示可能不會很快降息。

道瓊工業指數下跌201.95點或0.51%收3萬9671.04點，為5月表現最差單日走勢。史坦普500指數下跌14.4點或0.27%收5307.01點；那斯達克指數下跌31.08點或0.18%收1萬6801.54點。

聯邦公開市場委員會(FOMC)在4月30日至5月1日的政策會議紀錄顯示，近幾個月在降低通膨方面缺乏進展，聯準會仍然對美國通膨感到擔憂。

紀錄指出：「與會者指出，雖然過去一年通膨有所緩解，但最近幾個月在實現2%的目標方面缺乏進一步進展。」「最近的數據顯示，商品和服務價格通膨的組成部分均顯著增加。」

會議記錄補充說：「多位與會者都提到，如果通膨風險成為現實，他們願意進一步收緊政策，而這種行動是適當的。」

投資 人也期待廣泛期待輝達 最新財報。該晶片 製造商在財報公布前股價下跌0.46%。分析師預計這家晶片製造商將迎來另一季強勁表現。LSEG數據顯示，普遍預期每股獲利和營收年增400%和240%。

德意志銀行策略師艾倫表示，這家晶片製造商的獲利公告「已成為宏觀日曆上最重要的事件之一」。

他指出，輝達2月發布上一份財報後的第二天，史指就上漲2%以上，創下一年多來最佳單日走勢。

投資人將密切關注該財報，尋找今年科技股漲勢能否持續的線索。以科技股為主的那指今年至今已上漲近12%，創下歷史新高。

日標百貨(Target)因獲利低於預期而下跌8.03%，管理層表示非必需品類支出趨勢疲軟。這家零售商的麻煩引發人們對消費者支出更廣泛的擔憂。

獨立顧問聯盟投資長扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示，聯準會最新會議紀錄的鷹派基調顯示，「官方口號是長期走高」。

他表示：「基於降息已不可能，空頭通常會感到興奮；但由於鮑爾主席正式不考慮升息，市場將根據其他因素而波動。」並補充說，輝達盤後財報將決定未來幾天市場的趨勢。

醫療保健是史指中唯一上漲的類股，上漲0.11%。

Moderna漲幅居前，上漲13.67%，而輝瑞(Pfizer)則上漲3.64%。亞培(Abbott Laboratories)、史賽克(Stryker)和嬌生(Johnson & Johnson)各自上漲至少1.4%。

隨著科技公司在努力減少碳排放的同時建造資料中心，對再生能源潛在需求的熱情日益高漲，清潔能源股票正在上漲。

Invesco Solar ETF上漲8.97%，而指標iShares Global Clean Energy ETF上漲3.64%。

Evercore ISI分析師威斯特(James West)表示：「隨著數據中心的發展和人工智慧的推動，電力需求不斷增加，這是從傳統能源轉向再生能源的結合。」

First Solar飆漲18.69%，達到52周高點251.75元。分析師越來越看好這家太陽能組件製造商將在為資料中心提供再生能源方面發揮核心作用。威斯特表示，該公司也受惠於美國對中國徵收關稅的措施。

整體太陽能股上漲。SunPower以14.23%的漲幅引領住宅領域。製造太陽能電池板追蹤太陽設備的Nextracker和Array分別上漲13.58%和16.83%。

能源類股下跌1.91%，成為史指中唯一當日跌幅超過1%的類股。

SLB和Targa Resources均下跌2.7%以上，領跌該類股。

在6月重要的OPEC會議前，原油期貨連續第3個交易日下跌。