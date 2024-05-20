輝達帶動那指創歷史新高 小摩拖累道指走跌

受輝達和其他科技公司上漲的推動，那斯達克指數上漲。路透

受輝達 和其他科技公司上漲的推動，那斯達克指數上漲。同時，道瓊工業指數受摩根大通領跌影響，拖累大盤。

以科技股為主的那指上漲108.91點或0.65%創盤中和收盤歷史新高1萬6794.87點。史坦普500指數小漲4.86點或0.09%至5308.13點。道指下跌196.82點或0.49%報3萬9806.77點。

摩根大通下跌4.5%，執行長戴蒙(Jamie Dimon)在該行年度投資 會議上表示，他的退休時間可能比先前聲明的要早。戴蒙也表示，該行不會以目前的水平回購股票。今年至今，該股已上漲13.66%。

人工智慧(AI)個股將於本周成為眾人矚目的焦點。投資人將密切關注輝達22日公布的第一財季業績，以衡量AI帶動的漲勢強度。

受惠多位分析師的樂觀預測，輝達股價上漲2.49%，凸顯出該公司卓越的市場地位。幾家華爾街公司也在該晶片製造商發布財報前提高其股價目標，暗示該公司股價可能較目前水準再上漲30%。

光是2024年該股就上漲了91.4%，在過去12個月上漲了203.2%。

輝達目前的市值為2.3兆元，在史指中排名第三。選擇權交易商也預計這家晶片製造商的獲利將上漲約8%。

股市經歷強勁的一周，史指連續4周上漲，創下歷史新高。道指也連續第5周上漲。

瑞銀(UBS)策略師希尼(Vincent Heaney)表示，市場反彈距歷史高點還有更大的成長空間。

他在報告中寫道：「雖然一系列經濟和地緣政治風險依然存在，但我們認為穩健的經濟和獲利成長、較低利率的前景以及AI投資的增加，將為今​​年底前的股市創造支撐背景。」

貝萊德投資研究所(BlackRock Investment Institute)表示，已開發國家與新興市場 股市的差距已經大到不容忽視，「新興市場和已開發市場股票之間的股票風險溢價、也就是衡量投資人因持有股票而非現金的風險而獲得超額收益的指標，其差異已擴大至近4年來最大水平，反映出新興市場估值相對較低。」

該報告強調墨西哥、印度和沙烏地阿拉伯是特別有吸引力的新興市場。

對於希望留在更成熟經濟體的投資人來說，該報告對已開發市場債務持正面態度。

報告指出：「我們分別是4年和5年來首次加碼新興市場股票和已開發市場政府債券。」

雷蒙德詹姆斯總經理麥考特表示，大宗商品仍是美股的最大威脅，「大宗商品價格仍然是美國今年最大的『多頭風險』。」

他在最新報告中指出，如果大宗商品價格繼續上漲，通貨緊縮將會很困難。並表示，價格進一步上漲可能會促使全球投資組合經理人在向美國市場注入資金後轉向新興市場和以大宗商品為重點的指數。

摩根大通因執行長戴蒙(Jamie Dimon)的言論而下跌，SPDR S&P Bank ETF(KBE)承壓。

在戴蒙在投資人日發表有關退休和回購的聲明後，這家金融巨頭的股價下跌4.5%。這使其成為該銀行ETF基金中表現最差的個股。

Corebridge和MGIC在該ETF中跌幅第二大，均下跌1.8%。另一方面，獨立銀行(Independent Bank)上漲7.65%，有助縮小跌幅。

摩根大通執行長戴蒙表示，他辭去美國最大銀行營運職務的日子越來越近了，「時間表不再是5年。」這位68歲的執行長在該銀行的年度投資人之日表示。根據《華爾街日報》報導，這些言論與他通常迴避有關他未來的問題的方式有所不同。

潛在的繼任者有多人，下一任執行長預計將來自內部。

Target下跌2.14%，這家大型零售商表示將降低約5000種經常購買的商品的價格，以吸引注重成本的消費者。

執行副總裁兼食品、必需品和美容長戈麥斯在聲明中表示：「我們知道消費者面臨著充分利用預算的壓力，Target致力於幫助他們節省更多。」

Target將在22日發布最新上季財報。該零售股今年上漲超過9%，但本季下跌逾11%。