海底撈美股雙重上市 首日盤中漲超50%、收漲約14%

海底撈17日在美國納斯達克雙重上市，最終以約14%的漲幅收報22.29美元。(取材自新華網財經微博)

有火鍋界天花板之稱的海底撈，繼2022年底赴港上市之後，時隔兩年又登陸美股 。其旗下經營海外業務的特海國際16日在美國納斯達克獲批雙重上市，17日開盤價報27美元，較IPO發行價19.56美元高38%；盤中曾漲至30美元，日內漲幅擴大達53.4%；最終以約14%的漲幅收報22.29美元。

綜合陸媒報導，海底撈此次赴美募股，股票代碼為「HDL」。上市首日，最終收在22.29美元，漲13.96%。同日，特海國際在港交所收報17.36港元/股，漲2.48%

海底撈此次赴美募股，共發行269.27萬股美國存託股票（ADS），每一股ADS代表10股新發行的普通股。根據換算比率，相當於每股相關股份約15.28港元，較港股上日收市價16.94元，折讓約9.8%。

以發行價計算，公司估值12.6億美元，不計承銷折扣及佣金與其他發售開支，本次美股發行規模為5,267萬美元。

此外，海底撈已授權摩根史坦利 （亞洲）和華泰證券（美國）兩家承銷商30天超額配股權，可按初步公開發售價減承銷折扣及佣金的價格向公司購買最多額外40.39萬股美國存託股份，即發行總規模可能超過6,000萬美元。

根據海底撈遞交美國證監會的招股書顯示，2021年1月1日，負責海底撈大中華區以外業務的特海國際共經營餐廳74家，到2023年12月31日增加到115家，遍布全球12個國家地區，均為自營，其中70家位於東南亞 ，2023年上半年首次在阿拉伯聯合大公國開店。

值得一提的是，去年也是海底撈轉虧為盈的一年，此前 2019年到2022年，特海國際四年間分別虧損3,300萬美元、5,300萬美元、1.5億美元及4,100萬美元。2023年，不但營業收入較去年同期成長22.95%至6.86億美元，而且歸母淨利潤達2,600萬美元。

特海國際對此表示，轉虧為盈有兩大原因，一是餐廳翻台率提升，二是內部管理及營運的改善，餐廳與經營效率相關的成本及開支實現最佳化。

今年3月，海底撈甫終止堅持三十年的直營模式，開放加盟，這被業界認為是餐飲加盟市場的里程碑式事件，有評論稱，這代表更多餐飲巨頭看上了加盟這塊肥肉，希望充分利用加盟商獲取資源，打通下沉市場。