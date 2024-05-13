小米京東達成新戰略合作 未來3年銷售目標人民幣2000億

小米集團與京東集團戰略合作簽約儀式。（取自小米官網）

小米 公司13日宣布，近日與京東達成全新戰略合作，雙方確定了未來三年小米在京東全通道銷售額2000億（約276億美元）的目標，目的在於顯著提升小米多品類智慧硬體產品的銷售能力。外界認為，在與京東戰略合作下，小米手機出貨量有望進一步提升。

戰略簽約由小米集團合夥人、總裁及國際業務部總裁盧偉冰，京東集團CEO許冉出席儀式並見證。

小米官方微博 稱，雙方將共同推動多讓更多用戶享受到小米全場景智慧化體驗，加速「人車家全生態」戰略全面展開；京東官方微博則指出，未來雙方將深化零售、物流、科技、金融等多領域合作。

京東黑板報則指出將跟小米在多領域進行合作：在零售領域，京東將在3C數位、家電家居、汽車等品類上與小米深度共建；在產品層面，小米將積極參與京東3C數位新品「先人一步計畫」、趨勢品「AI換新加速計畫」；在物流領域，針對國際物流、物流數智化等領域深化與小米合作，提升小米物流效率；在生產階段，京東工業「太璞」數智供應鏈 解決方案將助力小米在工業品採購和製造環節進一步降本增效。

事實上，小米和京東自2015年已有廣泛合作，如今京東已成為小米全球銷售規模最大的戰略級合作夥伴。2023年9月，小米京東自營旗艦店粉絲破億，小米成為京東首個店鋪粉絲破億的品牌；2024年3月，中國全國首家京東自營小米之家落地天津京東MALL。首次聯合共建品牌線下門店。京東還支援小米Pay付款。

市調機構IDC數據顯示，今年第1季小米智慧手機出貨量為4,076萬部（年增33%，較上期微增0.02%），在全球智慧手機市場份額為14.1%，排名第三。此前有機構預計小米2024年智慧手機出貨量有望達1.61億部，該業務毛利率約為13%。