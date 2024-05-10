我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

產品致癌？石油巨擘埃克森美孚判賠賓州男7.25億

太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報 美可見「極光」

雪佛蘭經典車款下線停產 通用：全力進攻電動車

編譯潘勛／即時報導
通用汽車8日宣布，旗下雪佛蘭Malibu轎車將從11月起停產。(美聯社)
通用汽車8日宣布，旗下雪佛蘭Malibu轎車將從11月起停產。(美聯社)

通用汽車(GM)8日宣布，旗下雪佛蘭 Malibu轎車在銷售數十年，全球賣出1000多萬輛後，11月起停止生產；同時該公司將投資3億9000萬元，升級Chevrolet Bolt電動車

GM去年4月關閉Bolt生產線，如今表示7月將再度推出。

另外，改裝堪薩斯車廠也是GM押寶電動車的大計畫之一；近年GM在執行長巴拉(Mary Barra)領導下，全力投入電動車生產，而繞過油電混合車款。但GM面臨生產延誤、技術障礙，以及最近整個汽車業都碰到的電動車需求量不如預期等問題。

該公司4月表示，今年將按計畫在北美生產20萬到30萬輛電動車。

GM還表示，2025年1月以後，堪薩斯車廠將停止生產凱迪拉克Cadillac XT4燃油車款。2025年下半年重啟生產時，會同時生產Bolt和XT4，讓公司保持彈性，因應消費者需求的變動。

Malibu車款是最近退出生產線的燃油型雪佛蘭汽車。去年GM宣布，今年起停產Camaro肌肉車。

雪佛蘭在1964年首次推出Malibu，是該公司後輪驅動肌肉車的代表作之一；1980年代初期將其停產，把焦點轉到卡車市場。1997年又重新推出Malibu車款，但改為前輪驅動四門轎車，原本希望可以主宰中型車市場，但反應不溫不火，面臨強勁競爭對手如豐田Camry、本田Accord，並不被看好。

2000年代初期，Malibu再經翻新。車廠表示，新車型改善駕駛體驗，車內裝變得更安靜，讓車子外部有國際感，內裝則令人想起1960年代美式風格。那次改造受到高度讚美，前總統歐巴馬2009年推崇重新設計的Malibu，證明通用生產更高質量的汽車。

Malibu車型共有九代；該型車在1960年代是流行文化象徵，層出現在黑色追緝令(Pulp Fiction)、追討者(Repo Man)等電影當中。但是近些年，因為消費者的喜好由轎車轉為休旅車及跨界車，Malibu逐漸退出流行。

GM 電動車 本田

上一則

韓媒：報酬不成比例 三星停止研發自動駕駛

延伸閱讀

美對中綠色產品加徵關稅 分析：只是象徵性動作

美對中綠色產品加徵關稅 分析：只是象徵性動作
美國將公布加徵新關稅 中國外交部：錯上加錯

美國將公布加徵新關稅 中國外交部：錯上加錯
拜登最快下周對中國電動車等產業祭出關稅

拜登最快下周對中國電動車等產業祭出關稅
特斯拉人力緊縮 還沒結束

特斯拉人力緊縮 還沒結束

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
美債上周五的漲勢恐因本周拍賣1250億美元公債而有撞牆風險。（路透）

美債漲勢恐好景不長 本周拍賣會將檢驗長債需求

2024-05-05 20:13

超人氣

更多 >
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走
4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務

4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險
走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作

走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作