道指收漲125點 連升8日 締造今年最佳單周走勢

道瓊工業平均指數繼續上漲，連續第8個交易日上漲，創下2024年表現最佳單周。美聯社

道瓊工業平均指數繼續上漲，連續第8個交易日上漲，創下2024年表現最佳單周。

道指上漲125.08點或0.32%至3萬9512.84點。史坦普500指數上漲8.6點或0.16%收5222.68點；那斯達克指數微跌5.4點或0.03%至1萬6340.87點。

主要股指高調結束本周走勢。道指上漲2.16%，是12月以來表現最佳單周，也是連續第4周上漲。史指和那指雙雙連續第3周上漲，分別上漲1.85%和1.14%。

盤前公布的消費者信心數據顯示通膨預期大幅上升，投資 人熱情受到抑制。

密西根大學消費者信心指數5月初值為67.4，遠低於《道瓊》預測的76，為約6個月來的最低讀數。

宏觀研究所高級投資策略師尼克表示，這些數據可能顯示「通膨並沒有朝著正確的方向發展」。「你會受到雙面打擊：人們認為情況比經濟更糟糕，而且情況會變得更糟；而且他們擔心通貨膨脹。對於股票或債券來說，這並不是一個令人滿意的公式。」

他補充說，聯準會 的降息 路徑將進一步受到消費者支出和招聘放緩程度的影響，「如果這些事情看來並沒有完全像是跌落懸崖，這對於渴望降息的市場來說已經是個好消息了。」

在聯準會表示下一步不太可能升息後，投資人最近變得更加樂觀，並指出利率上限可能對股市有利。強勁的財報季以及部分疲軟的勞動力數據也增強了人們對降息的信心，支撐了股市前景。

Novavax近三位數的漲幅讓那些看空該公司的投資人紛紛退出。

根據S3 Partners數據，根據今天的走勢，放空Novavax者者按市值計算損失1.96億元。該股空頭部位為4450萬股，約占該公司流通股的三分之一；只要超過10%都會被視為被放空較高。由於與賽諾菲(Sanofi)達成12億元授權協議，該公司早盤股價上漲一倍多，但隨後略有回落。

希望加入空頭部隊的投資人可能會遇到困難。S3報告指出，可借入支持新空頭部位的股票不足100萬股。放空者為其現有空頭部位支付9.5%的費用，新賣空交易費用更高達10%。放空股票是一種看跌行為，是借入股票然後將其出售，並期望以較低的價格回購。

S3總經理杜山紐斯基(Ihor Dusaniwsky)表示：「預計Novavax將出現嚴重的軋空走勢，空頭在全天市場開盤和收盤之間蒙受巨大損失。」

話雖如此，根據S3數據，自該股於2021年2月創下歷史新高以來，放空該股的投資人以市價計算仍獲利23.4億元。

Zeekr收盤價較其每股21元的首次公開募股(IPO)價格上漲34.57%，達到預期區間的上限，為這家中國電動車公司的首日上市。

該公司在紐約證券交易所(NYSE)開始交易時出售2100萬股美國存託股票(ADS)，籌集4.41億元，股票代碼為「ZK」。該公司可能是特斯拉的競爭對手；根據報導，4月前3周，該公司在中國浙江省的汽車銷量超過特斯拉。

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡里和芝加哥Fed行長古爾斯比表示，他們正在對貨幣政策採取耐心態度，因為他們正在評估今年令人驚訝的強勁通膨數據。

卡什卡里表示，「我正處於觀望狀態。讓我們等待更多數據，看看這種通膨是否會持續，或者是否會陷入停滯。」「我們都致力於讓通膨回到」聯準會2%的目標。

古爾斯比注意到2023年出現的快速通貨緊縮，並表示他期望通膨能夠在今年以來的黏性上升趨勢後恢復。

他說：「我不喜歡在下次會議前獲得大量數據和重要訊息還要被綁手綁腳，更不用說在今年底之前了。」「必須對數據進行一些分析並弄清楚是否會走上去年的道路，即通膨降幅幾乎與沒有經濟衰退的去年降幅相同？還是說我們已經用盡了所有的好運氣，而年初的這種顛簸實際上是通膨過熱的跡象？」