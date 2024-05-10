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美股變盤警訊？AI熱潮驅動？公用事業成華爾街最紅類股

編譯湯淑君／綜合外電
公用事業公司竟搖身變成華爾街最近漲勢最火熱的類股，5月來大漲6.8%，第2季迄今更勁揚8.5%，在各類股中摘冠。路透
公用事業公司竟搖身變成華爾街最近漲勢最火熱的類股，5月來大漲6.8%，第2季迄今更勁揚8.5%，在各類股中摘冠。路透

驚訝嗎？公用事業類股竟搖身變成華爾街行情最紅火的一群，5月來大漲6.8%，第2季迄今更勁揚8.5%，在各類股中摘冠。分析師指出，導致公用事業股最近漲勢凌厲的原因可能有三種，其中之一與人工智慧（AI）有關。

原因一：景氣下沉使防禦股翻紅

市場觀察家擔心，公用事業類股行情大爆冷門，一種可能恐怕要解讀為美股市況閃爍警訊。這是因為，公用事業公司往往負債累累，但配發的股息不錯，常被視為債券替代投資工具，每每在利率下滑時大漲。而且，這類股代表必需支出，表現突出時，通常反映經濟景氣向下沉淪，以致防禦性題材當道。

Roth MKM首席經濟學家兼市場策略師達爾答說：「公用事業股開始大漲，就好像利率和景氣循環的可能都已見頂似的。」

公用事業股若脫疲翻醒，往常會被視為一種可能的警訊。Fundstrat技術策略主管紐頓舉例說，2022年美股跌入空頭市場前，防禦型股票就在2021下半年大漲。

原因二：因為貨幣政策趨向寬鬆

但紐頓認為，最近公用事業類股表現出色，可能是受貨幣政策因素鼓舞，而不是因為防禦題材。他指出，其他防禦型類股，像是不動產投資信託（REITS）和/或消費者必需品股，並未顯得相對強勢，所以「我覺得最近（公用事業類股）轉強不足為慮」。

如果聯準會（Fed）打贏抗通膨之役，就可望在今年下半年調降利率，而降息理由是通膨已充分減緩，而不是因為經濟急轉直下。

原因三：AI熱潮驅動用電需求

事實上，近幾個月來公用事業類股表現鶴立雞群，一大部分原因是投資人預期AI熱潮推升資料中心用電需求，而這些公司可望受惠。

紐頓說，AI熱潮料將帶動資料中心用電量激增，已讓一些死氣沉沉的獨立發電廠（IPP's）變得生氣勃勃，例如Constellation能源公司和Vistra，今年來股價漲幅已超過80%。

不過，即使無須擔憂公用事業類股最近為何大漲，紐頓仍提醒投資人，這類股短線已有「超買」之虞。

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