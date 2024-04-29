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韓媒：南韓第1季出口額 已快追上日本

編譯林聰毅／綜合外電
韓媒報導，拜半導體、汽車及石化產品出口強勁之賜，南韓今年第1季出口額幾乎追趕上日本。圖為南韓釜山港貨櫃碼頭。(美聯社)
韓媒報導，拜半導體、汽車及石化產品出口強勁之賜，南韓今年第1季出口額幾乎追趕上日本。圖為南韓釜山港貨櫃碼頭。(美聯社)

韓媒BusinessKorea引據一項報告說，以美元計價，今年第1季南韓的出口額幾乎追趕上日本，這是南韓汽車、機械和其他關鍵產品出口持續強勁成長，以及2024年半導體出口溫和復甦的結果。

報導指出，隨著半導體出口加速，南韓今年可望達成7,000億美元的年度出口目標，並且首度超越日本，躋身全球前五大出口國。

產業消息人士說，第1季南韓的出口額為1,637億美元，日本同期出口額1,683億美元，兩國的出口差距已縮小至3%以內，為歷來最少。之前兩國出口額最小差距出現在2022年，當時南韓出口額為6,836億美元，是日本出口額7,469億美元的91.5%。

有些分析師說，今年南韓半導體、汽車、機械、石化、鋼鐵等關鍵產品的出口可望強勁成長，將首次超越重度依賴汽車出口的日本，成為世界第五大出口國。

根據最新統計資料，2022年日本國內生產毛額（GDP）為4.232兆美元，是南韓1.674兆美元的2.5倍多。南韓經濟規模僅為日本經濟的40%，但今年第1季兩國的出口差距僅在3%以內。貿易專家認為，原因在於兩國主要出口產品的差異，日本出口的最大推手是汽車，南韓則有半導體、汽車、化學製品和煉油等四大出口引擎。

去年，汽車占日本總出口額的17.1%，半導體及電子零件居次，僅占5.4%。相較下，半導體占南韓總出的15.6%、汽車占11.2%、石油產品占8.2%、石化產品占7.2%，這意味著若其中一項主要出口產品減緩，其他出口產品就會填補空缺。

除了2011年寫下8,232億美元的紀錄新高外，過去20多年來，日本的出口一直徘徊於7,000億美元左右。南韓的出口額從2010年的4,644億美元增至2023年的6,322億美元，去年名列全球第八。

南韓 日本 石油

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