金價急挫2.8% 中東風險緩和避險需求消退 油價小跌

(路透)

國際原油期貨周一（22日）收跌，因中東緊張局勢降溫，交易商轉而關注市場基本面，而技術支撐位限制了跌幅；避險需求減弱也導致黃金價格大跌，重挫超過2%，觸及一周最低，寫下一年來最大單日跌幅。

金價急跌超過2%

現貨金價22日收盤重挫2.7%，報每英兩2,327.30美元，為逾一年來最大單日跌幅；美國黃金期貨收低2.8%，結算價報2,346.4美元，是2022年6月來最大跌幅。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「原本中東即將出現報復行動的一些風險已經消除，這導致了一些黃金賣盤。但問題是下跌空間有多大。」

伊朗 淡化以色列對其發動的報復性無人機襲擊，此舉似乎是要避免地區局勢升級。

華爾街主要股市指數22日開盤上漲，也令黃金承壓，令對避險和不孳息資產的需求減少。

投資人正等待周五公布的美國個人消費支出（PCE）物價指數報告，以尋找美國降息前景的線索。

Daniel Ghali表示：「如果PCE物價指數報告意外顯示通膨降溫，黃金可能重回紀錄高點...我們仍預期亞洲的買盤將維持韌性，黃金在亞洲被視為避險貨幣升值的工具。」

現貨白銀暴跌5%，至每英兩27.22 美元，創逾三年來最大單日跌幅。白金下跌0.9%，至923.55美元；鈀金下跌1.3%，至1,013.25美元。

油價 小幅收黑

布蘭特原油6月期貨結算價報每桶87.00美元，下跌0.29美元，或0.33%。美國西德州原油6月期貨收跌0.29美元，或0.35%，結算價報每桶82.85美元，50日移動平均線提供了一些支撐。

不過，隨著美國國會推進制裁伊朗石油 部門的行動，並且以色列和伊朗之間局勢仍然緊張，油價可能會繼續大幅波動。

CIBC Private Wealth的高級能源交易員Rebecca Babin表示：「在增加部位前，買家正在觀望原油能否守住50日移動均線。」

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示，交易商預計未來幾個月供應將趨緊，「石油基本面強勁。預期今年夏天市場將供應面將緊縮」。

瑞銀集團策略師Giovanni Staunovo表示，如果供應沒有實際受擾，地緣政治風險溢價往往不會持續，並補充稱，一些產油國的閒置產能較高，可以彌補任何供應干擾。

石油經紀商PVM的Tamas Varga說，如果世界最重要的石油動脈荷莫茲海峽航運受擾或沙烏地阿拉伯直接捲入衝突，油價可能會長期上漲。

與此同時，路透分析發現，一些產量最大的原油等級供應充足，限制了衝突對原油期貨的影響。