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買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

通過援烏就是他的墓誌銘？強生無視黨內罷免威脅喊「做正確的事」

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

編譯廖振堯／綜合20日電
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

好市多(Costco)除了生鮮雜貨外，金條也是消費者熱愛的商品，富國銀行估計每月銷售額高達2億元，這些黃金買家希望保護資產免受通膨和經濟災難影響。但入手容易脫手難，許多人要兌現時才明白殘酷的事實：黃金並不是流動性最強的資產。

華爾街日報報導，黃金通常是買入後長期持有的資產，但今年金價上漲超過15%後，貴金屬交易商表示愈來愈多的人前來拋售金條和珠寶。線上經銷商JM Bullion執行長帕切利(Robert Pacelli)稱3月份客戶售出的黃金數量是每月平均值的兩倍。

33歲的席先生(Adam Xi，音譯)便在10月在好市多買了共2000元的金條，他的計畫是以此快速累積信用卡積點再迅速脫手，但他找到五家不同經銷商的報價皆比當初的2000元更低，有一家甚至低了200元。最後他在費城附近找到一位當地的硬幣經銷商以低於市價20元、共1960元的價格收購，依舊是虧錢買賣。

由於好市多不接受金條退貨、也不會回購，因此得透過線上和或實體經銷商轉手。據業內資訊網Bullion Directory，美國有1700多家金條交易商，不包括珠寶商、精煉廠和其他收購黃金的非專業商店。交易商將根據現貨價格提出報價，該價格全天波動，取決於供應、需求和期貨合約。但通常沒有商家報價會高於或等於現貨價格，如紐約市的線上零售商、精煉廠和當地商店表示他們通常報價會比好市多的普通1盎司金條的市價低1%至5%。

但買賣黃金還會帶來許多額外費用。如JM Bullion每盎司黃金的運費可能高達40元，還要加上郵政局(USPS)規定價值2000元金條所需的40元運輸保險費。由於種種費用，財富諮詢公司Facet投資長格拉夫(Tom Graff)表示投資人應做好一脫手就承受約5%損失的準備。

若持有黃金超過一年後售出獲利，其稅率也可能比其他長期投資更高，國稅局通常將黃金視為收藏品，其資本利得稅稅率可能高達28%。有網友透露他在Reddit論壇上找人賣出，如此一來可以規避許多繁雜費用。

好市多 投資 費城

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