以伊衝突空襲美股？華爾街大多頭：5理由 賣壓近尾聲

美股史坦普500指數18日盤初大漲，但終場收黑，一連四個交易日都出現同樣的走勢，顯示此刻美股市況堪虞。不過，多頭人士仍看好美股後市，因有企業獲利看增和充裕資金伺機進場提供支撐。路透

美股史坦普500 指數18日盤初大漲，但終場收黑，雖說股市漲漲跌跌乃常事，但一連四個交易日都出現同樣的走勢，未免令人懷疑此刻市況不健康。如今傳出以色列對伊朗展開報復性攻擊，可能對美股短線走勢落井下石。

目前市場氛圍確實不太妙。史坦普500指數在3月28日漲上5,254.35點收盤新高後，已回跌4.6%；科技股為主的那斯達克綜合指數光是過去五個交易日就跌掉5.1%，寫下2022年12月來最大五日跌幅紀錄。

不過，一如往常，華爾街知名大多頭Fundstrat研究主管Tom Lee不那麼悲觀。

他表示，過去兩周來的發展的確不利美股，美國通膨頑強使聯準會（Fed）短期降息希望落空，把美債殖利率 推上五個月高峰，再加上地緣政治風險升高，美股失血是必然結果。但他認為，這波賣壓是「去槓桿化痛苦過程的一部分」；待去風險及稅務相關賣壓告一段落，美股可望彈升。

Lee並且舉出五個理由，說明去槓桿化賣壓或許已接近尾聲。

一、美股「恐慌指數」（VIX）相對溫和。儘管VIX日前曾短暫竄升到21，但已尾隨美債殖利率從2024年高峰回落，而降回長期均值20以下。這顯示市場恐慌氣氛未急遽升高。

二、VIX期貨結構「逆價差解除」。通常，VIX四個月期貨合約價格高於一個月期貨價格，因為歷時愈久、愈可能發生激升波動率的事件；但在交易員擔心近期展望的時刻，一個月期貨價格就可能衝得更高，使VIX期貨曲線變得「倒掛」。

Lee指出，最近美股轉跌導致這種逆價差現象，但如今已矯正過來。他說：「上一回VIX期限結構顛倒過來（4個月期貨價格比1個月期貨低），然後又恢復正常，是在2023年3月，而那形成一個重大底部。逆價差導正回來，顯示市場認為短期內發生高波動率事件的可能性已降低。」

三、史坦普500指數連跌五天，加速趕底意味反彈指日可待。他說，自2022年10月以來，五日變動率負3.6%的情況見過七次。其中有五次標誌著可進場買進的近期低點；其餘兩次，分別發生在2023年2月和2023年9月，盤勢進一步下挫，但「今天的差別在於，VIX期限結構正撥亂反正」。

四、美股買/賣權未平倉比（Put to call Ratio）現約1.13，偏高。意思是，投資人買了更多賣權（put），以防股價進一步挫跌；同時，他們押注於股價續漲而買進的買權（call），則比較少。2022年10月以來，在未平倉比升到這麼高水準時，七次中就有六次顯示短期可買進的低點浮現。

五、Fundstrat技術分析師紐頓指出，觀察追蹤上漲公司數與下跌公司數比例的市場廣度指標，例如麥克連指標（McClellan Oscillator），最近觸及的水準顯示低點近了。

Lee承認，以色列和伊朗衝突升高，若是把別國也拖下水，對股市是莫大的風險。但他強調，美企盈餘成長和6兆美元資金在場外伺機而動，使2024年美股有基本面支撐的展望不變。