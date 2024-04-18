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突襲發售 華為Pura 70系列今正式上市

記者謝守真／即時報導
第一財經指出，華為Pura 70系列18日開售後一分鐘線上商店顯示「暫時缺貨」。（路透）
第一財經指出，華為Pura 70系列18日開售後一分鐘線上商店顯示「暫時缺貨」。（路透）

華為在去年推出Mate 60系列手機後，重新獲得市場各界關注，如今再趁勝追擊，18日，華為突然正式官宣，Pura 70系列的「先鋒計畫」，即Pura 70 Ultra和Pura 70 Pro於18日10時08分先鋒開售；4月22日，Pura70 Pro+和Pura 70版本隨後先鋒開售。而華為本次推出的Pura70系列手機，售價為人民幣5,499元（下同，約760美元）起。

據華為手機官方微博消息，華為終端宣布，推出「HUAWEl Pura 70系列先鋒計畫」，HUAWEl Pura 70 Ultra和HUAWEl Pura 70 Pro將先鋒開售。Pura 70系列搭載全新HarmonyOS 4.2，北斗衛星消息再升級，支持發送圖片消息。同時，全系支持AI隔空操控、智感支付，更接入盤古大模型，帶來A1消除、A1雲增強等更多智慧應用。

華為商城顯示，HUAWEl Pura 70系列售價5,499元起。其中，Pura 70 Ultra和Pura 70 Pro分別售9,999元及6,499元起；Pura 70 Pro+和Pura 70和分別售7,999元及5,499元起。

另，第一財經指出，華為商城、京東等華為官方授權店，相關商品在上午開受後沒多久已顯示「無貨狀態」。其中，Pura 70 Ultra和Pura 70 Pro在華為商城不到一分鐘就顯示已經售罄。華為一位實體經銷商則透露，幾天前已經完成訂貨打款，「Pura 70 Pro的溢價為500元」，目前看貨量較為充足。

此外，Counterpoint高級分析師Ivan Lam表示，「華為目前的產品線涵蓋了暢享系列、Nova系列、P系列和Mate系列，從我們的研究看，備貨情況良好。」Pura 70系列的回歸將補足華為產品線的最後一環，在800美元以上價位段，「華為是蘋果的主要競爭對手之一。」

值得注意的是，華為此次推出的P系列手機是華為高階智慧型手機產品線的重要分支，備受關注，今年以來已頻繁登上熱搜。

公開資料顯示，華為P系列至今已有12年歷史，首款機型為Ascend P1，而後演變為P系列，專注於影像表現。從官網公告的產品資訊來看，此次華為Pura 70系列搭載超聚光影像系統，而Pura 70 Ultra則採用了超聚光伸縮主攝。

此前，有華為手機供應鏈人士曾表示，Pura在相機上相較於以往確實有較大變化。「我們從年初開始出貨，進入三月後，有一個訂單小高峰，後續會慢慢起量。」天風國際證券分析師郭明錤分析，Pura 70 Ultra的波塑混合鏡頭因採用模造玻璃而單價為7P的4至5倍，但尚未獲得華為官方確認。

華為18日正式推出Pura70系列手機，售價為人民幣5499元起。圖／取自華為手...
華為18日正式推出Pura70系列手機，售價為人民幣5499元起。圖／取自華為手機微博

華為 供應鏈 智慧型手機

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