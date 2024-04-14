我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

7獄警遇襲 犯人太多 金山監獄緊急封鎖 求援國民警衛隊

三星、小米上季出貨都上升 僅iPhone大減500萬支

編譯葉亭均／綜合14日電
數據顯示，iPhone上季出貨量銳減10%，在整體智慧手機產業景氣回升之際，蘋果卻失去動能。(路透)
數據顯示，iPhone上季出貨量銳減10%，在整體智慧手機產業景氣回升之際，蘋果卻失去動能。(路透)

根據市場追蹤業者IDC的數據，蘋果的iPhone今年第1季出貨量比去年同期下滑近10%，在整體智慧手機產業景氣回升之際，蘋果卻失去動能。

全球第1季智慧手機出貨量年比攀升7.8%至2.894億支。其中，三星電子出貨量重返第一，達6010萬支，市占率達20.8%；蘋果iPhone出貨量為5010萬支，年比下滑9.6%，市占率為17.3%；市占第三的小米手機出貨大增逾33%，達4080萬支，市占率為14.1%，縮小與市占第二名蘋果的差距。

另一亮點則是，主打平價的中國品牌「傳音」（Transsion）上季出貨量暴增85%，達2850萬支，市占率近10%，排名攀升至第四，打敗同樣源出中國的競爭同業OPPO。不過，傳音品牌的手機在歐洲、北美、東北亞與台灣都看不到，主要市場在非洲、拉丁美洲與東南亞國家。

蘋果自去年9月推出最新一代iPhone後，一直難以在中國維持買氣，這些問題衝擊蘋果在全球的銷量成績。根據IDC的初步數據，iPhone上季出貨量較一年前同期少了500萬支。

IDC研究總監Nabila Popal表示：「智慧手機市場正在擺脫過去兩年的動盪，變得更加穩健也發生了變化」，「雖然排在前兩名的公司第1季出貨量都下滑，但三星整體的地位顯然比過去幾季更強勁。」

IDC的研究人員發現，手機的平均售價正在上升，反映消費者逐漸傾向選擇他們打算使用更長久的高階機種。蘋果iPhone 15 Pro系列的銷售占比可能提高，帶動每台手機平均賺進的營收較高。不過，蘋果也不得不罕見提供大幅折扣來刺激銷售，例如在中國，一些零售合作夥伴讓iPhone降價多達180美元來進行促銷。

iPhone 三星 東南亞

上一則

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

延伸閱讀

蘋果放寬使用原廠二手零件規定 但僅限這一款機型

蘋果放寬使用原廠二手零件規定 但僅限這一款機型
美股最錢線/蘋果雖被看衰 毛利或遭低估

美股最錢線/蘋果雖被看衰 毛利或遭低估
輸入耶路撒冷跳出巴勒斯坦國旗 iPhone表情符號惹議

輸入耶路撒冷跳出巴勒斯坦國旗 iPhone表情符號惹議
和碩印度iPhone組裝廠 洽談賣給塔塔

和碩印度iPhone組裝廠 洽談賣給塔塔

熱門新聞

阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

馬雲內部發聲：互聯網行業三年足以天翻地覆 一切才剛開始

2024-04-09 22:25
美國股市最近挫跌，已使史坦普500指數眼看就要跌破一條重要上升趨勢線，是五個月來首見，顯示美股這波漲勢已走到「撐不住就塌陷」的關鍵時刻。（路透）

史坦普500這價位失守恐兵敗山倒 分析師：美股面臨關鍵時刻

2024-04-12 06:55
Towa的壓縮成型（compression molding）設備。(路透)

AI用記憶晶片HBM 3大廠都靠它 Towa股價1年飆翻390%

2024-04-08 00:43
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美通膨連3月超熱 分析師：別指望Fed今年降息了

2024-04-10 11:30
由於通膨和地緣政治擔憂再次削弱了華爾街投資者信心，美股遭到拋售。主要銀行股的大幅下跌也給市場帶來壓力。（路透）

擔憂通膨和地緣政治 道指大跌475點

2024-04-12 16:41
蘋果將把Mac產品線轉向人工智慧晶片，該公司上漲4.33%。創2023年5月以來最佳單日走勢。路透

蘋果帶動科技股反彈 那指收創新高

2024-04-11 16:47

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？

湯姆克魯斯獨生女本周要滿18歲 媽媽無法再保護？
華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工
昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北

昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北
伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看
租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告