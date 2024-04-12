我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起吃掉它

全美十年來外國出生人口普遍成長 僅這州除外

亞銀：中國依然是世界經濟成長最大動力

中央社馬尼拉12日綜合外電報導
亞洲開發銀行（ADB）指出，儘管自身經濟放緩，中國依然是世界經濟成長的最大動力。中新社）
亞洲開發銀行（ADB）指出，儘管自身經濟放緩，中國依然是世界經濟成長的最大動力。中新社）

亞洲開發銀行（ADB）指出，儘管自身經濟放緩，中國依然是世界經濟成長的最大動力。亞銀預估中國今年經濟成長為4.8%，將佔亞洲開發中國家經濟成長逾4成。

美國財經新聞網CNBC報導，亞銀首席經濟學家帕克（Albert Park）在亞銀「亞洲開發展望」（Asian Development Outlook）報告發布會上說：「顯然中國在未來一段時間內仍很重要。它仍佔亞太地區國內生產總值（GDP）近半。」

帕克說：「儘管成長正在減速，且我們預估未來幾年會持續放緩，它（中國）仍然是世界所有經濟體中對全球成長貢獻最大者。」

亞銀預測中國2024年的GDP成長為4.8%，略低於北京官方所設5%；中國去年經濟成長5.2%，官方所訂的「保五」達標。

亞銀數據還預估，即使成長放緩，2024-2025年中國仍將佔亞洲開發中國家經濟成長的46%。

按購買力平價（PPP）計算，中國目前在全球與亞洲的GDP佔比分別為18%、48%。購買力平價根據各國不同的價格水準計算出貨幣間等值係數，在經濟學上能對各國GDP進行更合理比較，為亞銀、世界銀行（WB）與國際貨幣基金（IMF）等所採用。

至於近年被西方認為有望取代中國成為製造強國的印度，最近6個季度成長快速，在2023-24會計年度的第4季成長8.4%，超出預期。

帕克告訴CNBC：「印度在區域成長的重要性持續增加。」亞銀預估印度2024、2025年將分別以7%、7.2%的成長居亞太之冠。

不過帕克也說，儘管印度是亮點無疑，但仍遜於中國。按購買力平價計算，中國的經濟規模仍是印度2.5倍，「照此來看，我覺得印度想扛起全球成長，還得等很久」。

已開發經濟體預期今年成長都會下滑。亞銀預測美國2024年的成長將從去年的2.5%降為1.9%；日本則將從去年的1.9%掉到今年剩0.6%。

印度 貨幣 日本

上一則

歐美利率殊途...歐元兌美元貶至11月來最低

延伸閱讀

高房價負面影響經濟 亞銀：台灣政策挑戰

高房價負面影響經濟 亞銀：台灣政策挑戰
亞銀：台灣高房價成負面經濟影響

亞銀：台灣高房價成負面經濟影響
不敵私企福利 費城市府23%職務缺人

不敵私企福利 費城市府23%職務缺人
疑嗑藥阻紐約地鐵運行 昏迷男被乘客拖下車廂

疑嗑藥阻紐約地鐵運行 昏迷男被乘客拖下車廂

熱門新聞

今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

2024-04-06 08:21
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

馬雲內部發聲：互聯網行業三年足以天翻地覆 一切才剛開始

2024-04-09 22:25
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美通膨連3月超熱 分析師：別指望Fed今年降息了

2024-04-10 11:30
Towa的壓縮成型（compression molding）設備。(路透)

AI用記憶晶片HBM 3大廠都靠它 Towa股價1年飆翻390%

2024-04-08 00:43
美國3月就業報告意外的強，強化聯準會（Fed）不急於降利率的展望，但美股5日開盤仍走高，顯示平均時薪數據令投資人安心。(路透)

就業報告超猛為何美股還開高？因這項數據是大亮點

2024-04-05 13:26
美國股市最近挫跌，已使史坦普500指數眼看就要跌破一條重要上升趨勢線，是五個月來首見，顯示美股這波漲勢已走到「撐不住就塌陷」的關鍵時刻。（路透）

史坦普500這價位失守恐兵敗山倒 分析師：美股面臨關鍵時刻

2024-04-12 06:55

超人氣

更多 >
名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩

名目用盡？ 目前餐廳加收費用就屬這項最奇葩
護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒

護身障兒…愛達荷85歲老婦雙手被銬 仍擊斃入侵歹徒
中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班

中國競爭不公 美航空業連署籲勿再增美中航班
肖戰版「射雕」有望今年上映 已超過20萬人敲碗想看…

肖戰版「射雕」有望今年上映 已超過20萬人敲碗想看…
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔