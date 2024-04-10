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50年大變革 鴻海擬採輪值CEO制 為培養領導人才做準備

國際中心／綜合外電
路透報導，知情人士透露，鴻海正在規劃讓輪值CEO制度化。 美聯社
路透報導，知情人士透露，鴻海正在規劃讓輪值CEO制度化。 美聯社

路透報導，知情人士透露，鴻海正在規劃讓輪值CEO制度化，將是這家已有50年歷史公司的一大變革，目的是要培養未來領導人才，以及更加落實公司治理。

其中一名消息人士透露，這是為培養接班人做準備。另外二位消息人士則提到，考慮中的一個選項，是會有四個輪值CEO的職位，每次輪值時間為六個月。他們指出，這是回應外部對公司治理提出更高的要求；希望以制度化方式培養高階領導團隊，但強調細節尚未定案，且仍有變數．

報導指出，這等於是鴻海首次將集中在董事長一人手中的經營決策，下放到四個人，輪值CEO各自歷練，醞釀世代交替的氛圍。

劉揚偉從2019年起接任鴻海董事長兼任總經理，他上任後即成立經營委員會，每季召開法人說明會，試圖改善公司的透明度。

至於輪值CEO人選，一位消息人士透露，可能由不同的高階主管擔任，此制度實行範圍將僅限於鴻海集團的六大事業群以及部分中央單位，不包含如工業富聯，鴻騰，富智康等旗下子公司。

華為從2011年即開始採用輪值CEO制度，每次輪值時間為六個月。輪值CEO是公司經營管理以及危機管理的最高負責人，並根據授權，召集和主持公司董事會常務委員會，以及經營管理團隊的相關會議。但其實這種輪值執行長的制度，在國際大企業中並不常見。

消息來源也表示，輪值CEO制度實施的細節尚未最終定案，包括人選都有可能變化。其中一位消息人士說，雖然創辦人郭台銘已淡出鴻海，但他對公司仍具一定影響力，這也是要考慮的變數之一。

CEO 鴻海 郭台銘

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