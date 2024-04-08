推算台積電在美第三廠時程 台將推進至1.4奈米或1奈米

台積電8日宣布將在美國亞利桑那州興建第三座晶圓廠，在美投資金額也上調至逾六五○億美元。（報系資料照片）

台積電 8日宣布將在亞利桑納州 興建第三座晶圓廠，並切入2奈米或更先進製程，等於向全球宣布美國將是台積電繼台灣後，另一個先進製程生產重鎮。

不過，依台積電目前先進製程重押台灣，美國廠的先進製程應會比台灣落後一個世代，未來美國廠產能占台積整體占比仍低。

而依美國第三廠量產時程推算，台積電先進製程在台灣將推進至1.4奈米或1奈米，台灣預料仍會是先進製程主要重心。

台北經濟部則表示，即使台積電因應國外客戶需求而有全球布局規畫，在台灣的產能也會維持八至九成，將台灣作為生產關鍵重心的方向不變。台積電後續對外投資 的計畫，若有相關計畫送案，會依照目前投資審查機制依法審查。

台積電稍早宣布在亞利桑納州廠興建二廠切入3奈米投資計畫時，引發「掏空台灣」及「半導體去台化」質疑聲浪，面對外界攻訐，台積電總裁魏哲家多次在公開演講以「去台化，門都沒有」回應。

台積電近來布局也持續貫徹根留台灣的承諾，目前台積電3奈米製程全球市占比逾八成。

依台積電目前先進製程(指7奈米以下)分布，位處竹科、中科、南科，其中中科是7奈米生產重鎮，南科是5奈米、4奈米和3奈米生產重鎮，正興建中的新竹寶山和高雄廠，將是2奈米主要生產據點，其中寶山一廠正進行裝機，準備試產，預定明年下半年量產；高雄廠原訂2026年量產，目前朝趕在2025年下半年量產。

台積電新竹寶山則規畫四座2奈米廠，高雄則預定蓋三座。繼2奈米後，1.4奈米可能會選定在中科擴大計畫興建。

除此之外，台積電也積極規畫1奈米用地，目前選定落腳嘉義太保科學園，但因用地又需要政府協助，得由南科管理局和嘉義縣政府辦理擴編；雲林縣政府也積極爭取台積電也選定雲林作為1奈米建廠用地。

至於因抗爭而決定放棄的竹科龍潭三期計畫，據了解，竹科管理局仍積極和當地居民溝通，可能朝縮小開發面積規畫，爭取台積電重新將龍潭三期擴建列入1奈米興建或設立先進封裝廠考量。