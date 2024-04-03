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道指連跌3日 史指本周首度收漲

史坦普500和那指小漲 鮑爾認為Fed今年有降息空間

編譯葉亭均／即時報導
美股三大指數周三以小幅漲跌作收。圖為3月20日的檔案照片，紐約證交所交易員背後的螢幕正播映聯準會主席鮑爾的記者會。（路透）
美股三大指數周三以小幅漲跌作收。圖為3月20日的檔案照片，紐約證交所交易員背後的螢幕正播映聯準會主席鮑爾的記者會。（路透）

美股三大指數周三（3日）漲跌互見，道瓊指數連續第三天收跌，但史坦普500指數和那斯達克指數小幅收漲，此前數據顯示美國服務業成長在3月進一步放緩，而聯準會（Fed）主席鮑爾重申在抑制通膨方面取得進展，但他強調降息前必須取得更多通膨正在緩和的證據。

道瓊工業指數3日收盤下跌43.1點，跌幅0.11%，至39127.14點；史坦普500指數上漲5.68點，漲幅0.11%，至5211.49點；那斯達克指數上漲37.01點，漲幅0.23%，至16277.46點；費城半導體指數上漲0.34%至4903.50點。

史坦普500指數多數主要類股上漲，能源、材料和通訊服務類股漲幅居前。

鮑爾在周三演說時重申，由於美國經濟維持強勁和近期出爐的通膨數據高於預期，聯準會在考慮何時開始降息時將堅持觀望態度。但他也說，近期物價上漲數據並沒有改變整體情勢，並重申今年某個時候開始降息可能是合適之舉。

周三稍早，供應管理協會（ISM）的數據顯示，3月美國非製造業採購經理人指數（PMI）連續第二個月下降，從2月的52.6降至51.4，低於分析師預期。指數高於50顯示服務業景氣擴張，但指數比前月下滑顯示成長步調減緩。

Ingalls & Snyder駐紐約的高級投資組合策略師Tim Ghriskey說：「這一切都與聯準會和市場對降息的預期被延後有關。我認為這才是真正影響市場的因素，至少在過去幾天裡一直如此。」

人們先前預期聯準會最快6月開始降息，但由於近期經濟數據強勁，市場上許多人對這一預估時間表提出了質疑。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克周三在接受CNBC採訪時表示，可能要到今年第4季季才會降息，而他預期今年降息1次。

英特爾股價重挫8.2%，該公司公布晶圓代工業務在2023年出現70億美元營業虧損，比上年同期的虧損52億美元更為嚴重。

降息 聯準會 史坦普500

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