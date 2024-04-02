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OpenAI創投基金 不再由阿特曼控制

中央社紐約2日綜合外電報導
OpenAI已將其專門支持AI新創公司的創投基金改變治理結構，不再由公司執行長阿特曼（Sam Altman）擁有或控制。（路透）
OpenAI已將其專門支持AI新創公司的創投基金改變治理結構，不再由公司執行長阿特曼（Sam Altman）擁有或控制。（路透）

根據證監資料，開發聊天機器人ChatGPT的人工智慧（AI）公司OpenAI已將其專門支持AI新創公司的創投基金改變治理結構，不再由公司執行長阿特曼（Sam Altman）擁有或控制。

路透報導，OpenAI是在3月29日向美國證券管理委員會（SEC）呈報「OpenAI新創基金」（OpenAI Startup Fund）的治理結構變化。新聞網站Axios在2月踢爆，這個基金在法律上不屬於OpenAI或其所屬的同名非營利組織，而是屬於阿特曼，當時已引人非議。

OpenAI新創基金現有投資規模1億7500萬美元，對外宣傳為類似OpenAI的企業創投分支部門，但資金來自阿特曼向微軟（Microsoft）等外部有限合夥方籌措，OpenAI並非投資方，基金的投資項目也是由阿特曼來做決定。

OpenAI曾表示，這個基金雖然所有人是阿特曼，但他不會收到這個基金的財務利益。

Axios也在1日率先報導OpenAI新創基金的所有權變更消息。OpenAI的一名發言人其後透過聲明表示，這個基金原初的普通合夥人（general partner）結構只是暫時性安排，改變後會提高基金運作清晰度。

根據OpenAI呈報的證監資料，OpenAI新創基金的控制權已經轉移給2021年以來一直是基金合夥人的海瑟威（Ian Hathaway），阿特曼也將不再是這個基金的普通合夥人。

OpenAI表示，海瑟威監督過OpenAI新創基金的加速器計畫，也領導過基金對哈維（Harvey）、游標（Cursor）和氛圍醫療（Ambience Healthcare）等公司的投資業務。

阿特曼曾任新創事業加速器公司Y Combinator的總裁，他在OpenAI之外的投資觸角深入廣泛，從加密貨幣新創公司Worldcoin到核融合公司Helion Energy，他也在中東有籌資活動，這些先前已引發外界檢視。

AI OpenAI 投資

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