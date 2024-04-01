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東亞和太平洋區經濟成長 世銀估2024年達到4.5%

中央社曼谷1日專電
世界銀行預估，今年東亞和太平洋地區的經濟成長將達到4.5%。(路透)
世界銀行預估，今年東亞和太平洋地區的經濟成長將達到4.5%。(路透)

世界銀行預估，今年東亞和太平洋地區的經濟成長將達到4.5%，成長比其他區域快速。世銀建議這個區域的公司要讓產品和服務面對更多競爭以及透過教育加強人力，以協助增加生產力。

世界銀行今天發布東亞和太平洋2024年經濟報告（East Asia and Pacific April 2024 Economic Update），報告指出，東亞和太平洋區域的經濟成長比其他地區快速，但比COVID-19疫情前緩慢，儘管全球貿易的復甦和金融條件的放寬有助於區域經濟，但逐漸增長的保護主義和不確定的政策都會傷害經濟成長。

世界銀行（World Bank）預估今年東亞和太平洋區域的經濟成長將達到4.5%，低於去年預估的5.1%；如果排除中國，區域經濟成長可達到4.6%，高於去年預估的4.4%；中國的經濟成長預估可達到4.5%，低於去年預估的5.2%，原因是因為債務、疲弱的房地產市場以及貿易摩擦。

世界銀行東亞和太平洋區域副行長菲羅（Manuela V. Ferro）指出，儘管面對不確定的國際環境、人口老化以及氣候變遷等影響，這個區域仍然對全球經濟成長有強勁的貢獻。他建議這個區域如果要保持經濟成長的動能，應該要給私人投資更多機會、解決金融體系的問題並增加生產力。

報告指出，在東亞和太平洋地區具有領導地位的公司，生產力和全球具有領導地位的公司相比，仍然有差距，特別是在數位密集產業特別明顯。

報告分析認為，阻礙競爭、勞工技術參差不齊以及管理不力都是造成生產力落後的原因，讓產品和服務面對更多競爭以及透過教育加強人力，都能夠協助增加生產力。

氣候變遷 疫情 投資

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