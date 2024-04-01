中國金價再創新高 黃金股ETF漲停

黃金價格頻創新高。（路透）

市場的「淘金熱」再度推高中國黃金股ETF行情，由於全球現貨黃金價 格1日一度突破2265美元/盎司，刷新歷史新高，帶動中國黃金股ETF加速上漲，截至4月1日收盤，華夏中證滬深港黃金產業股票ETF漲停並領漲ETF基金全市場，單位淨值再度創下歷史新高。

黃金股ETF和黃金ETF略有不同，黃金股ETF是指黃金產業鏈，投的是一籃子黃金產業相關的股票，黃金ETF是商品標的，對應的是商品黃金。

金投網資料顯示，4月1日全國11家金店黃金最新價格顯示，除菜百、上海中國黃金、周大生以外，其餘八家金店每克均在690元左右的歷史新高。

澎湃新聞記者據Wind資料統計，截至3月29日，目前中國境內有12支跟蹤國內黃金現貨走勢的黃金ETF（剔除聯接基金，合併份額計算，下同）在第1季度的漲幅均超過10%。

在各路資金大舉淘金的背景下，跟隨本輪黃金大漲的還有黃金主題ETF。截至4月1日收盤，華夏中證滬深港黃金產業股票ETF漲停，以單日9.98%的漲幅領漲ETF基金全市場，單位淨值再度創下歷史新高。

另一支黃金股ETF—永贏中證滬深港黃金產業股票ETF則以4.44%的單日漲幅位居第四。

拉長時間來看，2024年初至3月29日，華夏中證滬深港黃金產業股票ETF仍以40.79%的季度漲幅位居ETF基金榜首，永贏中證滬深港黃金產業股票ETF也以21.12%的季度漲幅位居第四。

據瞭解，黃金股素有「金價放大器」之稱，當金價短期快速拉升的時候，股市將更加敏感地反映對金價未來進一步上行的預期，拉升黃金股的估值。而上述2支黃金股ETF則跟蹤中證滬港深黃金產業股指數，主要投資 的是黃金產業的上市公司，指數彈性大於金價。

隨著境內黃金價格不斷攀升，目前境內14支跟蹤中國國內黃金現貨走勢的黃金ETF淨值均於3月29日創下歷史新高。截至3月29日，12支黃金ETF在一季度的漲幅均超10%。

其中，目前規模最大的華安黃金ETF，截至3月29日規模達人民幣161.67億元，第1季漲幅達10.28%。此外，規模較大的博時黃金ETF、易方達黃金ETF、國泰黃金ETF規模分別為87.91億元、62.39億元、27.94億元，第1季漲幅依次為10.37%、10.38%、10.12%。

工銀瑞信基金指出，在投資市場，黃金與美元往往是互補、動態反比的關係。投資者可以把美元的實際利率看作黃金的機會成本，當美元資產收益率下跌時，此消彼長，黃金持有收益則向上提升。

對於國際金價持續創新高的原因，永贏黃金股ETF基金經理劉庭宇認為，聯準會降息預期升溫與國際地緣局勢緊張帶來的避險情緒升溫是推動近期國際金價走強的重要因素，同時全球各國央行 持續的買入行為和民間購金的持續火爆則進一步推動了金價走高。

博時黃金ETF基金經理王祥指出，最近一段時間以來的持續上漲大幅啟動投資者的交易情緒，中國國內黃金ETF單周流入超過人民幣20億元，平均份額漲幅近7%。不過海外ETF與COMEX基金淨頭寸未見明顯變化，短期的價格漲幅偏離度也處在歷史較高水準，投資者需留意情緒節奏的波動對短期價格的擾動，在中長期趨勢明朗的背景下，逢調整介入或是更為穩妥的選擇。