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美股早盤平盤波動 復活節前交易清淡 仍邁向2019年來最強Q1

編譯易起宇／綜合外電
美股28日早盤交易清淡，但仍即將邁向2019年來最強第1季。(路透)
美股28日早盤交易清淡，但仍即將邁向2019年來最強第1季。(路透)

美股28日早盤在平盤附近波動，因為投資人等著慶祝接下來的復活節假期，市場交易清淡，但本季美股表現仍持續朝向2019年來最強第1季邁進。

道瓊工業指數28日早盤上漲37.01點，或0.09%，史坦普500指數和那斯達克指數也分別小漲不到0.1%，費城半導體指數上漲0.5%，台積電ADR則小跌0.1%。

史坦普500指數本季到目前為止上漲約10%，即將成為2019年來表現最好的第1季，2019年當年第1季的漲幅為13.1%；道瓊指數本季則上漲了5.5%，表現為2021年來最好的第1季；那斯達克指數本季則漲了9.3%。

帶領本季美股漲勢的依舊是去年的市場領頭羊輝達（Nvidia），這也顯示出人工智慧（AI）狂潮至今仍不見放緩跡象。輝達股價本季大漲了82%，光是3月就漲了14%。

今年年初的漲勢已將美股三大指數推上紀錄高點。史坦普500指數27日剛創下歷來收盤新高。

美國28日發布的上周初領失業救濟金人數為21萬人，略低於市場預期的21.1萬人。投資人今日也將觀察陸續發布的上季GDP修正值和消費者信心數據。

雖然美股29日將因耶穌受難日休市一天，但當天也將發布與個人所得、消費者支出和PCE通膨指數等相關的經濟數據。

美股 史坦普500 投資

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