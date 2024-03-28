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艾司摩爾揚言出走 荷蘭政府擬砸14億美元留人

編譯吳孟真／綜合外電
荷蘭最大企業艾司摩爾（ASML）揚言出走，政府擬展開「貝多芬計畫」留人。（路透）
荷蘭最大企業艾司摩爾（ASML）揚言出走，政府擬展開「貝多芬計畫」留人。（路透）

荷蘭最大企業艾司摩爾（ASML）因不滿政府移民政策，以及當地欠佳的基礎建設，揚言出走。荷蘭政府預計於28日提出因應計畫，設法留人。

路透報導，荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾執行長溫彼得（Peter Wennink）日前公開表示，政府取消技術移民的減稅政策，將使公司愈來愈難雇請關鍵員工。

艾司摩爾也說，政府疏於投入公司所在地恩荷芬（Eindhoven）地區新興科技園區的基礎建設，包含改善當地高速公路、房屋和電網等。

荷蘭大眾日報（Algemeen Dagblad）透露，政府這項名為「貝多芬計畫」（Operation Beethoven）的行動，將恢復對技術移民的減稅措施，也將編列10億~13億歐元（約10.8億~14億美元），於恩荷芬地區的發展。

路透本月訪調荷蘭藍籌股企業發現，逾十幾間公司正考慮出走荷蘭，表示去年11月國會選舉後，政府政策不再考慮長遠後果。除了反移民政策，企業也反對庫藏股課稅、投資抵減設限等，並抱怨政策太難以捉摸。

企業出走荷蘭不乏前例。2018年，荷蘭政府未能實現停止對股利預扣所得稅的承諾，殼牌石油（Shell）和聯合利華（Unilever）都因而將總部遷至倫敦。

荷蘭經濟部發言人表示，計畫細節在28日的部會首長會議後才能確認。

移民 石油 投資

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